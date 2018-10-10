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Огромного червя достали из человеческого глаза

11.10.2018 17:19 — Разное | Tut.by  
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Паразитический червь, переносимый комарами, был обнаружен в глазу у жителя индийского штата Карнатака, сообщает Daily Mail. В больницу мужчина обратился, когда почувствовал неприятные ощущения в правом глазу.

Врач, осмотревший пациента, решил удалять червя немедленно — паразит вырос до таких размеров, что мужчина мог потерять зрение. Извлечь его удалось специальным пинцетом.

Точно измерить паразита смогли, поместив его в пластиковый контейнер, — длина составила 15 сантиметров.

Каким точно паразитом был заражен индиец — неизвестно. Вероятнее всего, это была нитчатка Банкрофта. Личинки этого паразита, распространенного во многих странах Африки, Азии, Южной Америки и на тропических островах в Тихом и Индийском океанах, попадают в кровь человека при укусе комара.

Эти паразиты могут вызвать у человека слоновость — болезнь, при которой патологически увеличиваются размеры ног, половых органов и других частей тела. Продолжительность жизни в организме человека — около 17 лет.

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Теги: Новости
 
 
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Извлечь паразита удалось специальным пинцетом.
 
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