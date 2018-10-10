От Бреста до Южно-Сахалинска: Могилев принимает форум регионов России и Беларуси

В Могилеве стартовал Форум регионов Беларуси и России. В город уже съехались около двух тысяч участников. Ожидают и глав государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но одни из первых прибыли представители молодежных организаций. Они дискутировали на тему, как сделать жизнь в Союзном государстве лучше. До чего договорились, знает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Молодежный форум Беларуси и России в этот раз собрал рекордное количество участников – более пятидесяти. Причем были не только представители общественных организаций, но а также начинающие юристы, бизнесмены, депутаты молодежных парламентов двух стран. И если накануне парни и девушки больше отдыхали, знакомились с историей и культурой Могилева, то сегодня школьники и студенты много работали.

От Бреста до Южно-Сахалинска. География участников настолько разная, что многие еще до начала встречи назвали мероприятие суперфорумом. Ведь он стирает границы. В Могилев делегаты приехали говорить о проблемах. Их в Союзном государстве – пока хватает.

«Неравномерная трудовая миграция. К сожалению, все-таки есть определенная доля молодежи, которая на сегодняшний день покидает пределы родной страны по разным на то причинам», – сказал первый заместитель председателя молодежной партии при парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

Десятки вопросов. От абстрактных – «как укреплять молодежную политику в Союзном государстве?», до предметных – «Как обеспечить равноправное поступление в вузы двух стран?». Руководители молодежных организаций вопросы не только слушали. Пытались найти ответы. С острыми темами обещали разобраться.

«Сегодня получился, мне кажется, очень откровенный хороший разговор по различным проблематикам. И не только о хорошем и о тех проблемах, которые есть. Мне кажется, такой диалог должен обязательно продолжаться», – рассказал председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков.

Выступили и авторитетные эксперты. Дали мастер-класс: как стать успешными. Ведь самореализация и социальные лифты – это слова, которые сейчас в основе молодежной политики. Министр образования Беларуси открыл свой секрет – для успеха нужны знания. И не поверхностные, а фундаментальные. Размышлять, думать, сомневаться. Только так у молодежи получится двигаться вперед.

«Я убежден, что те ребята, которые сегодня были на этой площадке, которые сегодня задавали вопросы, которые высказывали свои позиции, мнения, предложения, они никогда не примут неконструктивных решений в будущем и будут исходить из целесообразности того или иного действия во благо наших народов, наших государств», – заявил министр образования республики Беларусь Игорь Карпенко.

Молодежный форум – это своеобразная дипломатия поверх официальных министерств и ведомств. И если сегодня эти ребята только учатся, то завтра, возможно, займут серьезные должности – в бизнесе и политике в своих странах. И неудивительно, что данный форум закончился подписанием соглашения. Молодежные организации двух стран договорились активнее сотрудничать. Значит, будет больше встреч, больше споров. Ведь именно в диалоге рождаются идеи, которые, возможно, в будущем сделают жизнь в Союзном государстве лучше.