В Гродно на Ольшанке 8-летний мальчик попал под машину. Ребенок в больнице

Около 20.00 10 октября в Гродно восьмилетний мальчик попал под машину на улице Огинского на Ольшанке, сообщает ГАИ Гродно.

Водитель Audi вез сына домой из детского сада, ехал в левой полосе в сторону улицы Наполеона Орды. Перед пешеходным переходом увидел двоих детей, которые возвращались из школы: один из них остановился, а второй побежал через дорогу — и попал под Audi. Мальчика с травмами госпитализировали.

По сообщениям жителей Ольшанки, звук от торможения был очень громким и длительным, пишет s13.ru. Сразу после аварии десятки людей вышли к месту ДТП. Кто-то сообщил, что видел, как ребенок перебегал дорогу на красный свет, однако сотрудникам ГАИ еще предстоит выяснить, где именно произошел наезд, на какой сигнал светофора двигались участники аварии и была ли у водителя возможность предотвратить ее.