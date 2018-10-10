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В Гродно на Ольшанке 8-летний мальчик попал под машину. Ребенок в больнице
Около 20.00 10 октября в Гродно восьмилетний мальчик попал под машину на улице Огинского на Ольшанке,
Водитель Audi вез сына домой из детского сада, ехал в левой полосе в сторону улицы Наполеона Орды. Перед пешеходным переходом увидел двоих детей, которые возвращались из школы: один из них остановился, а второй побежал через дорогу — и попал под Audi. Мальчика с травмами госпитализировали.
По сообщениям жителей Ольшанки, звук от торможения был очень громким и длительным,
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