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Как выпускники педкласса средней школы №12 помогают Слуцкому специализированному дому ребёнка

11.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Как выпускники педкласса средней школы №12 помогают Слуцкому специализированному дому ребёнка

Учащиеся 11А педагогического класса СШ №12 задумались, как сделать 1 сентября в свой выпускной год особенным.

Обсуждал это со своей мамой Светланой Константиновной и будущий выпускник Святослав Таран. Предложили в День знаний 1 сентября посетить с подарками Слуцкий специализированный дом ребенка, сделать праздник для детей. Идея понравилась, ее поддержали и ученики, и их родители, и классный руководитель Лариса Леонтьевна Солодуха. Стали готовиться.

Сначала в Дом ребенка отправилась инициативная группа учеников - Святослав Таран, Никита Иванов, Валерия Леонович, Полина Цвирко, Максим Барсук, Павел Пчелин, Иван Синькевич, Егор Дубинка, Владислав Лобан, Юлия Шевцова - и родителей, к ним присоединилась депутат Слуцкого районного Совета депутатов Елена Леонидовна Тумащик. Это первое посещение в августе поразило и оставило много эмоций.

— Сердце сжималось, говорит одиннадцатиклассница Юлия Шевцова,  Детки всё время находятся только в Доме ребенка, и никто из них не знал маминой ласки, тепла ... Захотелось заботиться о них, помогать, знать, как будет складываться их дальнейшая жизнь.

Первого сентября ученики вместе с родителями пришли к воспитанникам Дома ребенка. Передали приобретенную с помощью работников ВГЗ «Колос» ОАО «ДОРОРС» многофункциональной машину «Кёрхер», детям принесли подарки и поиграли с ними.

— Так здорово было видеть радость детей, их счастливые глаза. Они такие искренние, делятся ребята. Мы чувствовали, что вот таких встреч воспитанникам Дома ребенка нужно больше.

Ученики 11А поняли, что на этом знакомство не закончится, решили ходить к детишкам, помогать сотрудникам Дома ребенка в течение всего года, а после передать эстафету следующему выпускному классу. Таким образом, проект будет долгосрочным.

— Мы увидели, что этим детям нужны любовь и внимание,  рассказывает Владислав Лобан. — Они разные, каждый со своей жизненной историей, и каждый имеет право на счастье. Думаю, и мы поспособствуем этому. 

Поразила встреча с мальчиком Яном, который 1 сентября очень хотел бы пойти в первый класс, но прикован болезнью к инвалидной коляске и находится в Слуцком специализированным доме ребенка, рассказывает ученик 11 А Святослав Таран. В День знаний Ян получил в подарок букварь, обещал научиться читать. Каждая встреча будет нести детям радость и тепло, и это им хоть немного поможет в жизни.

— Я задумался, как эти малыши живут без мамы, без папы, и вокруг них всегда одно и то же, —  делится Святослав Таран.   Почему так? Почему люди бывают такими безответственными, не задумываются над результатом своего поведения...

Кроме воспитания души для выпускников педагогического класса дружба с маленькими жителями Дома ребенка - это и развитие профессиональных качеств. Во время своих визитов школьники учатся общению с детками, начинают понимать их потребности, отмечает заместитель директора СШ №12 Светлана Андреевна Сенкевич. И они становятся более толерантными, отзывчивыми, учатся сопереживать, быть бесполезными и отдавать. И понимают, что нужно быть ответственными в вопросах семьи.

Елена Леонидовна Тумащик считает инициативу одиннадцатиклассников СШ №12 важным начинанием. Чужих детей не бывает, отмечает она, поэтому без раздумий коллектив ВГЗ «Колос» присоединился к доброму делу, когда об этом рассказала ответственный за идеологическую работу на предприятии Светлана Константиновна Таран. 

Ученики 11 А класса СШ №12 планируют не только передать эстафету нынешним десятиклассникам в конце учебного года. Уже сейчас они думают расширять круг участников благотворительной деятельности, приглашать десяти- и девятиклассников.


Слуцкий край

 
Теги: знакомства
 
 
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Ученики 11А поняли, что на этом знакомство не закончится, решили ходить к детишкам, помогать сотрудникам Дома ребенка в течение всего года, а после передать эстафету...
 
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