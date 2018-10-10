Как выпускники педкласса средней школы №12 помогают Слуцкому специализированному дому ребёнка





Учащиеся 11А педагогического класса СШ №12 задумались, как сделать 1 сентября в свой выпускной год особенным.

Обсуждал это со своей мамой Светланой Константиновной и будущий выпускник Святослав Таран. Предложили в День знаний 1 сентября посетить с подарками Слуцкий специализированный дом ребенка, сделать праздник для детей. Идея понравилась, ее поддержали и ученики, и их родители, и классный руководитель Лариса Леонтьевна Солодуха. Стали готовиться.

Сначала в Дом ребенка отправилась инициативная группа учеников - Святослав Таран, Никита Иванов, Валерия Леонович, Полина Цвирко, Максим Барсук, Павел Пчелин, Иван Синькевич, Егор Дубинка, Владислав Лобан, Юлия Шевцова - и родителей, к ним присоединилась депутат Слуцкого районного Совета депутатов Елена Леонидовна Тумащик. Это первое посещение в августе поразило и оставило много эмоций.

— Сердце сжималось, — говорит одиннадцатиклассница Юлия Шевцова, — Детки всё время находятся только в Доме ребенка, и никто из них не знал маминой ласки, тепла ... Захотелось заботиться о них, помогать, знать, как будет складываться их дальнейшая жизнь.

Первого сентября ученики вместе с родителями пришли к воспитанникам Дома ребенка. Передали приобретенную с помощью работников ВГЗ «Колос» ОАО «ДОРОРС» многофункциональной машину «Кёрхер», детям принесли подарки и поиграли с ними.

— Так здорово было видеть радость детей, их счастливые глаза. Они такие искренние, — делятся ребята. — Мы чувствовали, что вот таких встреч воспитанникам Дома ребенка нужно больше.

Ученики 11А поняли, что на этом знакомство не закончится, решили ходить к детишкам, помогать сотрудникам Дома ребенка в течение всего года, а после передать эстафету следующему выпускному классу. Таким образом, проект будет долгосрочным.

— Мы увидели, что этим детям нужны любовь и внимание, — рассказывает Владислав Лобан. — Они разные, каждый со своей жизненной историей, и каждый имеет право на счастье. Думаю, и мы поспособствуем этому.

Поразила встреча с мальчиком Яном, который 1 сентября очень хотел бы пойти в первый класс, но прикован болезнью к инвалидной коляске и находится в Слуцком специализированным доме ребенка, рассказывает ученик 11 А Святослав Таран. В День знаний Ян получил в подарок букварь, обещал научиться читать. Каждая встреча будет нести детям радость и тепло, и это им хоть немного поможет в жизни.

— Я задумался, как эти малыши живут без мамы, без папы, и вокруг них всегда одно и то же, — делится Святослав Таран. — Почему так? Почему люди бывают такими безответственными, не задумываются над результатом своего поведения...

Кроме воспитания души для выпускников педагогического класса дружба с маленькими жителями Дома ребенка - это и развитие профессиональных качеств. Во время своих визитов школьники учатся общению с детками, начинают понимать их потребности, отмечает заместитель директора СШ №12 Светлана Андреевна Сенкевич. И они становятся более толерантными, отзывчивыми, учатся сопереживать, быть бесполезными и отдавать. И понимают, что нужно быть ответственными в вопросах семьи.

Елена Леонидовна Тумащик считает инициативу одиннадцатиклассников СШ №12 важным начинанием. Чужих детей не бывает, отмечает она, поэтому без раздумий коллектив ВГЗ «Колос» присоединился к доброму делу, когда об этом рассказала ответственный за идеологическую работу на предприятии Светлана Константиновна Таран.

Ученики 11 А класса СШ №12 планируют не только передать эстафету нынешним десятиклассникам в конце учебного года. Уже сейчас они думают расширять круг участников благотворительной деятельности, приглашать десяти- и девятиклассников.