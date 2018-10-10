|
Слуцкая налоговая напоминает, что крайний срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога 15 ноября
11.10.2018 — Разное | Слуцк Город
ИМНС РБ по Слуцкому району напоминает, что уплата налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю производится не позднее 15 ноября 2018 года.
Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району (г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, кабинет № 8) или по телефонам 2−94−69, 2−50−01, 2−95−33.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкая налоговая напоминает, что крайний срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога 15 ноября
ИМНС РБ по Слуцкому району напоминает, что уплата налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю производится не позднее 15 ноября 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)