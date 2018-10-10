Слуцкая налоговая напоминает, что крайний срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога 15 ноября

ИМНС РБ по Слуцкому району напоминает, что уплата налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю производится не позднее 15 ноября 2018 года.

Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району (г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, кабинет № 8) или по телефонам 2−94−69, 2−50−01, 2−95−33.