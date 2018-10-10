Мода Кремниевой долины. Какие бренды предпочитают звезды IT?

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Важное место в Кремниевой долине занимает обувь, которая играет роль индикатора общественного положения человека. Тем интереснее отслеживать, какие бренды предпочитают разные представители IT-сообщества. Условно их можно поделить на три группы.

Rick Owens, Lanvin, Common Projects и даже Christian Louboutin. Вы удивитесь, но далеко не все обитатели Кремниевой долины выбирают кроссовки спортивных брендов, пишет РБК .

При этом вы не увидите главных звезд долины в моделях Allbirds или Atoms. Несколько недель назад стилист Виктория Хичкок, занимающаяся гардеробом сотрудников Google, Uber, Apple и других компаний, рассказала в интервью Vox, что те же Allbirds давно не пользуются спросом у местных. Зато услуги стилистов становятся все более востребованными. Управленцы хотят одеваться хорошо и при этом в соответствии с правилами мира, которому принадлежат. «Они готовы тратить большие деньги на свой внешний вид, но не хотят, чтобы люди видели эти вложения», — отмечает Хичкок.

Важное место в Кремниевой долине занимает обувь, которая играет роль индикатора общественного положения человека. Тем интереснее отслеживать, какие бренды предпочитают разные представители IT-сообщества. Условно их можно поделить на три группы.

Lanvin и другие модные бренды

Невероятно, но факт. На данный момент Lanvin — один из самых популярных брендов Кремниевой долины. Их классические кроссовки носят CEO Google Сундар Пичаи и сооснователь компании Ларри Пейдж (он также любит кеды бюджетной марки Aureus).

К поклонникам Lanvin стоит причислить основателя Instagram Кевина Систрома (у него есть несколько моделей в разных цветах), а также CEO Microsoft Сатья Наделла, который чаще всего появляется в кедах темно-коричневого цвета с лакированным носком.

А вот Сергей Брин променял французский бренд на Crocs и уж совсем странные Vibram FiveFingers Classic. Надеемся, что когда-нибудь он совершит камбэк в клуб поклонников Lanvin.





Марк Джейкобс и Кевин Систром

Обитатели Кремниевой долины любят и другие премиальные бренды. Так, CEO Snapchat (и один из самых стильных представителей долины) Эван Шпигель уже несколько лет носит классические белые кеды Common Projects с узнаваемыми золотыми цифрами.

CEO Airbnb Брайан Чески предпочитает два бренда в очень разных ценовых категориях. Его можно увидеть в кедах SeaVees за 60 долларов, но при этом ему не чужд и тяжелый люкс — кроссовки Gucci тому подтверждение.

А вот основатель Twitter Джек Дорси — поклонник Рика Оуэнса. Он достаточно давно носит не только кроссовки, но и вещи этого дизайнера. Чаще всего он появляется в классических хайтопах.

Самый интересный сникерхед Кремниевой долины — Марк Бениофф. CEO Salesforce был неоднократно замечен в кедах Christian Louboutin. Причем модели он выбирает достаточно броские: красный лакированный носок, металлизированные вставки и аппликации из облаков. Сейчас этой пары нет в продаже, но похожие модели стоят около 1500 долларов на официальном сайте бренда.

Nike

В мире нет ничего более стабильного, чем гардероб Марка Цукерберга. Джинсы, серые футболки Brunello Cucinelli и кроссовки Nike — его ежедневная униформа последние несколько лет. Чаще всего CEO Facebook можно увидеть в модели Flyknit Lunar в разных оттенках серого. Эту же модель иногда надевает Илон Маск. Впрочем, он скорее исключение из правил: чаще всего миллиардер появляется в классических дерби или ботинках с вытянутыми носами.

Марк Цукерберг

Илон Маск





Даниэль Ик (слева)

В команду Nike попадает и CEO Apple Тим Кук, предпочитающий Nike Roshe Two Flyknit. А вот Даниэль Ик, основатель Spotify, — поклонник модных Nike Air Force 1 '07. Ик, кстати, также любит классические adidas Superstar.

Asics

Основатель компании Box Аарон Леви знаменит своей любовью к кроссовкам ярких цветов, которые нередко еще и сочетает с пестрыми носками. Его бренд-фаворит — Asics, а любимая модель — Onitsuka Tiger California 78 OG. Правда, иногда Леви изменяет себе, и тогда его можно увидеть в лаконичных черных Nike или же все в тех же Asics, но в сдержанной палитре.

Аарон Леви

Самая обширная коллекция кроссовок разных брендов у президента Y Combinator Сэма Альтмана. Это вполне закономерно: в 2016 году он запустил приложение, которое помогало отслеживать выходы новых моделей кроссовок, а также дропы Supreme. Тут хочешь не хочешь, а заинтересуешься модными брендами.

Впрочем, среди его любимых марок по-прежнему Asics, но и экземпляры вроде Yeezy Boost 350 v2 Beluga или Puma Blaze of Glory встречаются.





Марк Бениофф





Брайан Чески (слева)

Эван Шпигель

Сергей Брин





Сатья Наделла