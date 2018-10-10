Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что у неудачного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" могли быть гораздо худшие последствия.

"Удалось избежать гораздо худшего развития событий",- сказал Д.Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" А.Овчинин и астронавт НАСА Н.Хейг.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.