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При аварии "Союза" удалось избежать худшего - глава "Роскосмоса"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что у неудачного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" могли быть гораздо худшие последствия.
"Удалось избежать гораздо худшего развития событий",- сказал Д.Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" А.Овчинин и астронавт НАСА Н.Хейг.
Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.
Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что у неудачного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" могли быть гораздо худшие последствия. "Удалось...
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