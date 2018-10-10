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Бренд одежды стал партнером ФК «Динамо-Брест», а в видеоанонсе показали только девушек

11.10.2018 17:38 — Разное | KYKY  
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Компания Elema, крупный беларуский производитель одежды для всей семьи, стала официальным партнером футбольного клуба «Динамо-Брест». В видео, которое анонсирует новость, показаны только женщины. В начале ролика он и вовсе напоминает рекламу Mark Formelle, которую обвинили в сексизме.

Директор по развитию «Динамо-Брест» Виктор Радьков сказал, что «если раньше одежда Elema вызывала ассоциации лишь с верхней одеждой для женщин среднего и пожилого возраста, то теперь она выходит на молодёжную аудиторию и становится семейным брендом. <...> Мы представляем вам наш ролик, в котором вы найдёте отсылки к яркой фишке стадиона «Брестский» – звёздном небу, а также к тому, как много красивых девушек болеют за «Динамо-Брест» и ходят на каждый матч команды».

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Компания Elema, крупный беларуский производитель одежды для всей семьи, стала официальным партнером футбольного клуба «Динамо-Брест». В видео, которое анонсирует...
 
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