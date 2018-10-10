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Беларус пытался провезти в страну 400 килограммов гашиша. Его осудили на 20 лет

11.10.2018 17:09 — Разное | KYKY  
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11 апреля 28-летний житель Брестского района пересекал границу в пункте пропуска «Домачево». Во время досмотра в его машине обнаружили тайник с брикетами гашиша общим весом в 92 килограмма. Потом в другом авто, которым он пользовался, нашли еще 318 килограммов. Сегодня, 11 октября, мужчину приговорили к 20 годам колонии, пишет TUT.by.

«Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении через границу наркотических средств повторно в крупном размере организованной группой (часть третья статьи 328) и незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой (часть четвертая статьи 328)», – сообщила помощник прокурора Бреста Наталия Шостачук.

Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: Брест
 
 
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11 апреля 28-летний житель Брестского района пересекал границу в пункте пропуска «Домачево». Во время досмотра в его машине обнаружили тайник с брикетами гашиша...
 
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