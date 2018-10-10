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Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ
Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза МС-10», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим займется специально созданная комиссия.
Напомним, космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. На 119-й секунде полета произошел сбой носителя (подробнее –
Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
Отметим, «Союз МС-10» готовился отправить на МКС очередной экипаж – россиянина Алексея Овчинина и американского астронавта Тайлер Хейга. Они должны были провести на орбите Земли 187 суток. Одной из задач экспедиции было расследование появления отверстия в обшивке МКС.
О дыре диаметром 1,5 миллиметра в бытовом отсеке станции стало известно 30 августа. Не исключено, что ее могли просверлить уже в космосе.
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Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза МС-10», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим займется специально...
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