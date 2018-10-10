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«Могилёвлифтмаш» заключил сделку с российской компанией на 500 млн российских рублей
Новости Беларуси. В Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве принимают участие более 2 тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно о первых договоренностях. Так, «Могилевлифтмаш» заключил сделку с компанией из России стоимостью в 500 миллионов российских рублей. Около 2 тысяч белорусских лифтов отправятся в Самару, Ростов, Хабаровск, Санкт-Петербург и Московскую область. И это только первые результаты.
Надо отметить, что в 2018 году в Могилев приехали представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока. Предполагается, что общий портфель контрактов составит примерно полмиллиарда долларов.
Работа в Могилеве кипит уже с утра. Участники ведут переговоры и в рамках тематических дискуссий. Эксперты и ученые говорят в том числе о цифровой экономике, гармонизации законодательств и молодежной политике.
Михаил Балыхин, ректор Московского государственного университета пищевых производств (Россия):
Самое важное, что проекты предусматривают вовлечение в этот процесс не только предприятий и ВУЗов, но и молодых научных сотрудников. И тот факт, что мы экспансию совместную делаем с братской нашей республикой, это очередное подтверждение того, что мы друг друга поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать.
Александр Субботин, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:
Это мероприятие ценно тем, что, наверное, из пяти стран самое тесное сотрудничество всё равно между Беларусью и Россией. Конечно, опыт этого сотрудничества можно посмотреть здесь, на этом форуме, именно на этих встречах, и потом тиражировать на все пять стран союза.
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Новости Беларуси. В Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве принимают участие более 2 тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран, сообщили...
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