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За кричалку "Кто не скачет, тот ... " в Беларуси будут штрафовать и арестовывать

11.10.2018 17:46 — Разное | Партизан  
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За кричалку «Кто не скачет, тот м...ль», которая стала широко известна после Евромайдана и Революции достоинства 2014 года в Киеве, сейчас в Беларуси будут привлекать к административной ответственности.

В том числе предусмотрен денежный штраф или административный арест. Информацию об этом Свободе подтвердили в Центральном районном суде Минска. «Соответствующее решение принял судья Андрей Зенкевич 23 сентября», - сообщили в пресс-службе суда.

Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. 

Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась. В этом году в сентябре во время футбольного матча сборных Беларуси и Сан-Марино группа белорусских фанатов на одном из секторов на минском стадионе снова устроила прыжки под этот текст.

«Все участники, в том числе инициаторы провокационной сентябрьской акции обнаружены», - цитирует sb.by сотрудника Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД. 

По данным газеты, именно это учреждение было инициатором судебного решения, на основании которого теперь будут привлекать к административной ответственности за любое использование или показ кричалки. Привлекли ли к ответственности футбольных фанатов, которые использовали кричалки на матче Беларусь - Сан-Марино, в милиции не сообщили.

Суд Центрального района Минска не первый раз признает экстремистскими кричалки белорусских фанатов. Так, в 2016 году экстремистской была признана кричалка на мотив детской песни «Вместе весело шагать».

За распространение кричалок, которые включены в список экстремистских, нарушителю грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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За кричалку «Кто не скачет, тот м...ль», которая стала широко известна после Евромайдана и Революции достоинства 2014 года в Киеве, сейчас в Беларуси будут привлекать...
 
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