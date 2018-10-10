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За кричалку "Кто не скачет, тот ... " в Беларуси будут штрафовать и арестовывать
За кричалку «Кто не скачет, тот м...ль», которая стала широко известна после Евромайдана и Революции достоинства 2014 года в Киеве, сейчас в Беларуси будут привлекать к административной ответственности.
В том числе предусмотрен денежный штраф или административный арест. Информацию об этом Свободе подтвердили в Центральном районном суде Минска. «Соответствующее решение принял судья Андрей Зенкевич 23 сентября», - сообщили в пресс-службе суда.
Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования.
Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась. В этом году в сентябре во время футбольного матча сборных Беларуси и Сан-Марино группа белорусских фанатов на одном из секторов на минском стадионе снова устроила прыжки под этот текст.
«Все участники, в том числе инициаторы провокационной сентябрьской акции обнаружены», - цитирует
По данным газеты, именно это учреждение было инициатором судебного решения, на основании которого теперь будут привлекать к административной ответственности за любое использование или показ кричалки. Привлекли ли к ответственности футбольных фанатов, которые использовали кричалки на матче Беларусь - Сан-Марино, в милиции не сообщили.
Суд Центрального района Минска не первый раз признает экстремистскими кричалки белорусских фанатов. Так, в 2016 году экстремистской была признана кричалка на мотив детской песни «Вместе весело шагать».
За распространение кричалок, которые включены в список экстремистских, нарушителю грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест.
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За кричалку «Кто не скачет, тот м...ль», которая стала широко известна после Евромайдана и Революции достоинства 2014 года в Киеве, сейчас в Беларуси будут привлекать...
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