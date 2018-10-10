В том числе предусмотрен денежный штраф или административный арест. Информацию об этом Свободе подтвердили в Центральном районном суде Минска . «Соответствующее решение принял судья Андрей Зенкевич 23 сентября», - сообщили в пресс-службе суда.





Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования.





Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась. В этом году в сентябре во время футбольного матча сборных Беларуси и Сан-Марино группа белорусских фанатов на одном из секторов на минском стадионе снова устроила прыжки под этот текст.





sb.by сотрудника Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД. «Все участники, в том числе инициаторы провокационной сентябрьской акции обнаружены», - цитируетсотрудника Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД.





По данным газеты, именно это учреждение было инициатором судебного решения, на основании которого теперь будут привлекать к административной ответственности за любое использование или показ кричалки. Привлекли ли к ответственности футбольных фанатов, которые использовали кричалки на матче Беларусь - Сан-Марино, в милиции не сообщили.





Суд Центрального района Минска не первый раз признает экстремистскими кричалки белорусских фанатов. Так, в 2016 году экстремистской была признана кричалка на мотив детской песни «Вместе весело шагать».





За распространение кричалок, которые включены в список экстремистских, нарушителю грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест.