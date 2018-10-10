Министр по предотвращению самоубийств появился в правительстве Великобритании

Новосозданное министерство по предотвращению самоубийств будет обеспечивать особую поддержку юношам и девушкам, склонным к суициду - в мире, по статистике, это вторая по распространению причина смерти подростков.





Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, ежегодно счеты с жизнью сводят четыре с половиной тысячи людей, а психические расстройства проявляются в возрасте до 14 лет.





«Мы можем покончить с клеймом, которое заставляет многих людей страдать в одиночестве, и избежать трагедии суицида, который отнимает слишком много жизней», - обратилась к гражданам Британии премьер-министр Тереза ​​Мэй.





На процедуре назначения нового министра было отмечено, что ежегодно 4,5 тысяч людей совершают суицид - несмотря на то, что в целом количество самоубийств в мире уменьшается. Самоубийство является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Третьей по значимости является депрессия.





«Британское правительство пообещало обеспечить наибольшую поддержку учеников школ, намереваясь создать в учреждениях отдельные команды медиков, которые заботились бы о психическом здоровье детей».





По данным Всемирной организации здравоохранения, половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет. Во многих случаях их или вовремя не выявляют, или не лечат.





Также медики считают, что дополнительную нагрузку на психическое здоровье подростков создают социальные сети и другие онлайн-технологии, которые доступны круглосуточно.









«В подростковом возрасте и в ранние годы зрелости происходит много жизненных изменений, таких как смена школ, расставание с родным домом, поступление в университет и устройство на новую работу. Это также время стрессов и тревог.





В некоторых случаях такие переживания не распознаны и оставлены без внимания, что может приводить к развитию психических заболеваний », - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном 10 октября - во Всемирный день психического здоровья.