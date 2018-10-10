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Министр по предотвращению самоубийств появился в правительстве Великобритании

11.10.2018 17:14 — Разное | Партизан  
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Назначение приурочили ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Новосозданное министерство по предотвращению самоубийств будет обеспечивать особую поддержку юношам и девушкам, склонным к суициду - в мире, по статистике, это вторая по распространению причина смерти подростков. 

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, ежегодно счеты с жизнью сводят четыре с половиной тысячи людей, а психические расстройства проявляются в возрасте до 14 лет.

«Мы можем покончить с клеймом, которое заставляет многих людей страдать в одиночестве, и избежать трагедии суицида, который отнимает слишком много жизней», - обратилась к гражданам Британии премьер-министр Тереза ​​Мэй.

На процедуре назначения нового министра было отмечено, что ежегодно 4,5 тысяч людей совершают суицид - несмотря на то, что в целом количество самоубийств в мире уменьшается. Самоубийство является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Третьей по значимости является депрессия.

«Британское правительство пообещало обеспечить наибольшую поддержку учеников школ, намереваясь создать в учреждениях отдельные команды медиков, которые заботились бы о психическом здоровье детей».

По данным Всемирной организации здравоохранения, половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет. Во многих случаях их или вовремя не выявляют, или не лечат. 

Также медики считают, что дополнительную нагрузку на психическое здоровье подростков создают социальные сети и другие онлайн-технологии, которые доступны круглосуточно.


«В подростковом возрасте и в ранние годы зрелости происходит много жизненных изменений, таких как смена школ, расставание с родным домом, поступление в университет и устройство на новую работу. Это также время стрессов и тревог. 

В некоторых случаях такие переживания не распознаны и оставлены без внимания, что может приводить к развитию психических заболеваний », - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном 10 октября - во Всемирный день психического здоровья.

 
 
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Назначение приурочили ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
 
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