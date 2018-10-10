Дарья Юркевич: Сохранись у нас костяк, меня не взяли бы в команду

"Поводом для продолжения карьеры стали два фактора. Во-первых, присутствовала внутренняя недосказанность. Во-вторых, по итогам прошлого сезона, сохранись у нас имеющийся костяк, меня бы не взяли в первую команду. Однако получилось, что в сборную требовались люди.





Сошлись на том, что я помогу тем, чем смогу. Но если найдутся девушки, которые меня будут обыгрывать, то пожалуйста — я только за. Думаю, вы понимаете, о чем я. Тем не менее настрой у меня хороший", — рассказала Юркевич.











