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Дарья Юркевич: Сохранись у нас костяк, меня не взяли бы в команду
Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич рассказал о принятом решении продолжить карьеру на фоне ухода из спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.
"Поводом для продолжения карьеры стали два фактора. Во-первых, присутствовала внутренняя недосказанность. Во-вторых, по итогам прошлого сезона, сохранись у нас имеющийся костяк, меня бы не взяли в первую команду. Однако получилось, что в сборную требовались люди.
Сошлись на том, что я помогу тем, чем смогу. Но если найдутся девушки, которые меня будут обыгрывать, то пожалуйста — я только за. Думаю, вы понимаете, о чем я. Тем не менее настрой у меня хороший", — рассказала Юркевич.
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Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич рассказал о принятом решении продолжить карьеру на фоне ухода из спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.
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