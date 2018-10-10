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Все для дорогих гостей: во время Форума регионов в Могилеве резко упали цены на водку и закуску. Пиво раздают бесплатно

11.10.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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Во время 5-го Форума регионов Беларуси и России в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску. Пиво же вообще раздают бесплатно в рамках (случайно?) проходящего в эти же дни в городе «КриницаБирФест».
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В общем, если у кого-то из гостей форума случайно будет плохое настроение, сделано все, чтобы можно было не задорого его улучшить. Воспользоваться моментом могут и могилевчане, само собой. Гуляют все!

Текстовые и фотосвидетельства резкого снижения цен на алкоголь и закуску приводит сообщество «Утренний Могилев». Так, в кристалловском магазине пятизвездочный коньяк можно купить всего за 15 рублей. Администратор сообщества утверждает, что не упустил такой шанс, уже опробовал этот коньяк, и он «весьма неплох».

На Ленинской и близлежащих улицах недорого можно приобрести и закуску.

В рамках пивного фестиваля «КриницаБирФест» бесплатно раздают пиво прямо со сцены. Кому не хочется крепкого, можно расслабиться с помощью легкого.


 
Теги: Могилев
 
 
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Во время 5-го Форума регионов Беларуси и России в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску. Пиво же вообще раздают бесплатно в рамках (случайно?)...
 
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