Все для дорогих гостей: во время Форума регионов в Могилеве резко упали цены на водку и закуску. Пиво раздают бесплатно

В общем, если у кого-то из гостей форума случайно будет плохое настроение, сделано все, чтобы можно было не задорого его улучшить. Воспользоваться моментом могут и могилевчане, само собой. Гуляют все!





Текстовые и фотосвидетельства резкого снижения цен на алкоголь и закуску приводит сообщество «Утренний Могилев». Так, в кристалловском магазине пятизвездочный коньяк можно купить всего за 15 рублей. Администратор сообщества утверждает, что не упустил такой шанс, уже опробовал этот коньяк, и он «весьма неплох».





На Ленинской и близлежащих улицах недорого можно приобрести и закуску.





В рамках пивного фестиваля «КриницаБирФест» бесплатно раздают пиво прямо со сцены. Кому не хочется крепкого, можно расслабиться с помощью легкого.



