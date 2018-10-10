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It's hot. Австралийские пожарные снова разделись для благотворительного календаря в помощь животным
Австралийские пожарные снова снялись в благотворительном календаре — сообщает
Напоминаем, что идея сочетать прекрасное — трогательных животных и сексуальных мужчин — появилась еще в 1993 году. С тех пор австралийские пожарные конкурируют за возможность попасть в календарь: туда берут только лучших, которых находят во всех уголках страны.
В этот раз мужчины разделись ради помощи животным, пострадавшим от засухи. Вместе с пожарными в календаре на 2019-й год мы увидим спасенных животных из австралийского зоопарка, а также неизменных любимцев публики: собак и кошек, которые когда-то были бездомными.
Любуемся!
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Австралийские пожарные снова снялись в благотворительном календаре - сообщает Australian firefighters calendar. И это стоит увидеть!
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