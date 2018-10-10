It's hot. Австралийские пожарные снова разделись для благотворительного календаря в помощь животным

Австралийские пожарные снова снялись в благотворительном календаре — сообщает Australian firefighters calendar .

Напоминаем, что идея сочетать прекрасное — трогательных животных и сексуальных мужчин — появилась еще в 1993 году. С тех пор австралийские пожарные конкурируют за возможность попасть в календарь: туда берут только лучших, которых находят во всех уголках страны.

В этот раз мужчины разделись ради помощи животным, пострадавшим от засухи. Вместе с пожарными в календаре на 2019-й год мы увидим спасенных животных из австралийского зоопарка, а также неизменных любимцев публики: собак и кошек, которые когда-то были бездомными.

Любуемся!



















































