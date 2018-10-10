Почему бодипозитив обречен

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Социальное одобрение – штука не бесплатная. Вся современная цивилизация построена на принципе «одобрение в обмен на следование правилам». Не заметили? Значит, плохо смотрели.

Давным-давно, когда я была совсем юной, одна женщина дала мне совет: старайся строить отношения только с теми людьми, которые будут принимать и любить тебя такой, какая ты есть. Только на них, безусловно одобряющих и принимающих, стоит расходовать свое время и свое сердце. Женщина была старая, наверное, под тридцать. Выписывала «Новый мир», «Роман-газету» и «За рубежом», держала шесть кошек и каждое утро бегала трусцой. Конечно, я ей поверила.

И лишь спустя четверть века и несметное количество набитых шишек, поняла: это был самый глупый и вредный совет, какой только можно дать человеку. Потому что в нем заключена системная ошибка: пользователю программы «Жизнь» дают понять, что опции одобрения и принятия включены в прошивку любых отношений по умолчанию. Прости, юзер, но это не так.

Открытие стало шоком. Оказывается, я, «такая какая есть» — не такое уж сокровище. То есть, сокровище, конечно, но комплектом к нему идут абсолютно одичалые тараканы и бескомпромиссный отказ хоть как-то их контролировать. Потому что - «принимай меня такой, какая я есть» или иди вон. Люди выбирают «вон», означает ли это, что они плохие люди, не стоящие меня-сокровища? И вот, сидя на руинах очередных разрушенных отношений, я вынуждена была сказать себе правду: нет, это хорошие люди, проблема не в них. Проблема во мне, и ее исчерпывающе описывает жаргонное слово «халява».

Одобрение, и личное, и социальное — штука небесплатная. Оно по сути товар, предмет торговли и обмена. Оно продается и покупается. Иногда — за деньги, вспомнить хоть классика: «Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит: я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления».

Но чаще это бартер: ты выполняешь некие условия и за это получаешь социальное одобрение. Грубо говоря, вымениваешь любовь на послушание.

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Звучит, конечно, чудовищно. Почти также чудовищно, как Система Социального Кредита, которую пока тестирует, а в 2020 году вроде бы собирается массово вводить Китайская Народная Республика. Предполагается, что эта Система будет отслеживать жизнь каждого гражданина КНР в режиме реального времени и начислять или снимать баллы в зависимости от его поведения. А дальше все просто: обладатели высокого рейтинга получают льготы, низкого — поражение в правах. Это уже называют жутким цифровым миром, кошмарным будущим, которое наступило, а мы и не заметили. Последнее довольно странно, учитывая, что вся современная цивилизация построена именно на этом принципе: одобрение в обмен на следование правилам. Не заметили — значит, плохо смотрели.

Мы именно так и живем — зарабатываем баллы и обмениваем их на лояльность окружающих.

Парень из хорошей семьи, прекрасное образование, перспективная работа — высокий балл. Ой, до сих пор живет с родителями, не любит тратить деньги, приютам для животных не помогает… все, ушел в минус. Женщина, тридцать, незамужняя и вроде бы нисколько этим не тяготится, чайлдфри - отрицательный рейтинг.

Это ему в плюс. Это в минус. На бытовом уровне мы ежедневно оцениваем каждого человека: начисляем и снимаем баллы, выводим средний и выдаем ему аттестат, сообразно которому и строим с ним отношения — любовные, дружеские, деловые. Причем механизм этот работает настолько бесшумно, что мы его даже не замечаем.

Открытие номер два: я нуждаюсь в социальном одобрении. На самом деле в нем нуждаются почти все, это ни хорошо, ни плохо, это факт. И особенно это заметно сейчас, в эпоху социальных сетей, которые, собственно, с успехом и эксплуатируют эту часть человеческой натуры. Лайк не рубль, но, возможно, он важнее рубля, поскольку дает юзеру ощущение собственной значимости: меня поддерживают и одобряют, следовательно, я существую. Нежелание возвыситься заставляет нас заводить и наполнять аккаунты, а потребность в одобрении.

И нет ничего удивительного в том, что особенно одобрение требуется тем, кто его лишен. Чайлдфри, веганы, бодипозитивистки — вся их громкая деятельность направлена на его получение. Чего, например, хочет знаменитая теперь модель «плюс сайз» Тэсс Холидей? Она хочет признания — собственно, это и есть ее моторчик, ее основная мотивация. Речь не о нейтральности, нет. Признайте меня красивой, требует она, испытывайте или хотя бы демонстрируйте при виде меня те же эмоции, что вы испытываете, глядя на юных, стройных, очаровательных женщин. Я не буду меняться, я не стану пытаться соответствовать вашим представлениям о красоте, я отказываюсь играть по вашим унизительным правилам. Но это, увы, только слова, потому что на самом деле ей не все равно. Она требует, чтобы ее признало прекрасной общество, на мнение которого ей якобы наплевать.

Если счистить с этого «принимай меня такой, какая я есть» слои разнообразных идеологий, останется голое желание той самой халявы. Я социофоб, поэтому принимай мое нежелание видеть дома твоих друзей и родственников. Я ненавижу утро, поэтому каждый твой день будет начинаться с моей мрачной морды. Я не делаю эпиляцию и педикюр по идейным соображениям, почему ты еще не в восторге от моих мохнатых ног?? Я не верю в официальный брак, будем жить так, и любящий человек должен это принять и одобрить.

Нет, ребята, это так не работает. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Это физика: вечного двигателя не существует, без обмена энергией с внешней средой система функционировать не может.

Хотелось бы, конечно, жить в мире, где тебя уважают и даже любят без каких-либо условий, просто за то, что ты есть. Но такой мир существует исключительно на страницах утопий и в головах тех личностей, которые все еще уверены, что жизнь это огромная детская с единорогами на стенах. Никто не примет тебя таким, какой ты есть. Даже самый любящий человек — он просто будет терпеть дольше, чем остальные. Но не вечно. В тот день, когда он смирится с тем, что отдачи не будет, усталость станет сильнее любви, и все закончится. А если у него достанет проницательности понять твои условия сразу, то, пожалуй, и не начнется.

Отношения человека с человеком и человека с социумом — это рынок. Не хочешь платить? Не ходи на рынок. Не становись частью системы. Читай «Новый мир» и бегай трусцой. Но только по правде, а не для того, чтобы собирать лайки за свою независимость. И если однажды у тебя попросит совета кто-нибудь юный, обязательно расскажи ему про жизненный принцип «принимайте меня таким, какой я есть». Не забудь только упомянуть, что он тоже сильно небесплатный, потому что одиночество в конечном итоге обходится очень дорого. Возможно, дороже всего остального в жизни.

Алла Боголепова, Газета.ru .