Мечта семьи – поставить Семена на ноги

Семен болтает без остановки, слушает музыку, разбирается в планшете и коллекционирует машины. А ведь у него ДЦП, спастическая диплегия III степени тяжести, выраженный гиперкинетический синдром, псевдобульбарная дизартрия, врожденная гиперплазия коры надпочечников. Врачи не давали шансов на развитие ребенка, но мама никогда не сдавалась. И благодаря многочисленным реабилитациям мальчик уже сам встает и даже может пройти несколько шагов. Родители надеются, что смогут полноценно поставить Семена на ноги, но для этого нужна помощь неравнодушных людей.



- Беременность протекала нормально. Все началось с родов: планировалось кесарево сечение, так как ожидала крупного ребенка и отсутствовала родовая деятельность. Но одна из врачей решила, что я смогу родить сама. Прокололи воды, но схватки так и не начались, после очередного укола поднялась температура под 40. Можно сказать, что ребенка выдавили. Врачи спасали меня, а ребенок попал в реанимацию, - рассказывает мама Семена Наталья.

– Несмотря на диагнозы и невзгоды я мама самого лучшего ребёнка на свете: с одной стороны он «особый», а с другой - такой же, как и все детки.

Интеллект у ребенка полностью сохранен, а вот физическое развитие сильно отстает. Мальчик активно проходит реабилитацию в Беларуси, но этого недостаточно. Поэтому родители Семена вынуждены обращаться к частным специалистам, в том числе за границей. Благодаря таким поездкам ребенок

научился ходить с ходунками и ползать на четвереньках, залезать и слезать с дивана, ходить у опоры и с поддержкой за руку, ездить на специализированном велосипеде, речь стала намного лучше, появились предложения.

На последней выездной реабилитации у питерских специалистов проводились занятия АФК в воде, которые дали значительный толчок в развитии Семёна. На данный момент открыт сбор в Сочи, где проводят эффективную и качественную гидрореабилитацию.

Сбор на реабилитацию в центре адаптивной, физической культуры «Школа Добежины» г. Сочи с 06.05.19 г - 26.05.19г. Срок сбора средств до 15.04.19 г.



Сумма к сбору: 226.148 российских рублей (7.125 белорусских рублей по курсу НБ на сегодняшний день).



- Наша задача поставить Семёна на ноги! – говорит мама. - С такой динамикой, как у него, мы обязательно осуществим эту мечту, но одним нам не справиться. Просим помощи у неравнодушных людей, которые с пониманием отнесутся к нашему горю. С благодарностью примем любую помощь.

МТС: +375 (33) 382-84-48 (просто пополнить счет)

Мегафон: +7 (925) 5166824

Билайн: +7 (968) 0019058

Сбербанк: номер карты - 5469380016364613.

Беларусбанк: номер карты - 5470 8700 5214 1005 (октябрь 2018г)

Карта МТБ Банка 5351041209894219 (оформлена на папу Семена). Срок (ноябрь 2018г).

Яндекс деньги: 410011880567911

PayPal: darina220236@gmail.com

Благотворительные счета открыты в филиале 200 - г.Витебск, ул.Ленина, 10Б; УНП 300229956; МФО AKBBBY21200:

- белорусские рубли - транзитный счёт BY64AKBB38193821030022000000 на благотворительный счёт BY41AKBB31340000011522020193 в отделении 200/193, бессрочный

- доллары США - транзитный счёт BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счёт BY34AKBB31340000011462020193 в отделении 200/193, бессрочный

- евро - транзитный счёт BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счёт BY93AKBB31340000011552020193 в отделении 200/193, бессрочный

- российские рубли - транзитный счёт BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счёт BY04AKBB31340000011482020193 в отделении 200/193, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Новиковой Натальи Александровны на лечение сына Новикова Семёна Дмитриевича.

Дополнительная информация о получателе средств: +375(29)219-33-86 (мама Семена - Наталья Александровна.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.