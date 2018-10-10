Чтобы сельчанам жилось спокойно

Со своим первым отчетом в качестве народного избранника выступила во вторник перед избирателями из деревни Хоромцы депутат районного Совета депутатов 28-го созыва по Заболотскому избирательному округу №24 Данута Астапова.

Личность Дануты Мечиславовны, пожалуй, для каждого жителя Поречского сельсовета в особом представлении не нуждается: ее как врача общей практики ныне Поречской амбулатории врача общей практики УЗ «Октябрьская центральная районная больница» на протяжении вот уже более 30 лет хорошо и ценят как отличного специалиста и доброго, отзывчивого человека. Кроме всего прочего, Данута Мечиславовна на протяжении ряда лет является и активным общественником, неоднократно избиралась депутатом районного и Поречского сельского Советов депутатов. Высокое доверие своему народному избраннику оказали жители деревень Хоромцы и Берков, части Поречья и Заболотья, территориально входящие в Заболотский избирательный округ №24, отдав преимущественным большинством свои голоса за Д. М. Астапову в день выборов в районный Совет депутатов 18 февраля текущего года.

И вот первый отчет депутата со времени выборов, который состоялся во вторник с жителями деревни Хоромцы. Встреча проходила в просторном помещении сельского магазина, где собралось более 10 сельчан – все-таки осенние работы на личных подворьях еще не завершены, в близлежащем лесу вновь появились грибы, вот в такую пору в торговой точке бывает не так многолюдно, как, например, зимой. Те же, кто собрались, смогли пообщаться со своим депутатом (а также с присутствующей на встрече председателем Поречского сельсовета Светланой Костюкевич), задать ей интересующие вопросы, поделиться тем, что волнует. По большому счету хоромчане претензий на работу местных объектов соцкультбыта, торговли, других служб не высказали. Как отметила Данута Мечиславовна, за время ее текущих депутатских полномочий несколько удалось привести в порядок улицы д. Хоромцы – они периодически грейдируются, положительно и своевременно решаются вопросы с заменой ламп фонарей уличного освещения. Сельчане со стороны медиков, а значит, и своего депутата не обделены вниманием: Данута Мечиславовна как врач общей практики каждый второй вторник месяца по сещает на дому жителей Хоромцев, а каждую среду принимает жителей Заболотья на их ФАПе. Вот и в тот отчетный день пришедшие на встречу со своим избранником пожилые сельчане смогли прямо в магазине измерить артериальное давление, проконсультироваться насчет личных недомоганий с опытным и компетентным специалистом.

Из того, что волнует хоромчан на сегодняшний день, можно отметить беспокойство жителей в возрасте по поводу визитов нежданных гостей, что в осенне-зимний период ранее неоднократно имело здесь место. Своими опасениями поделилась пенсионерка Евгения Яковлевна Круглова: вот недавно в деревне произошла кража в одном из частных домовладений, поэтому пожилые одинокие жители и боятся, чтобы это и их не коснулось. Депутат Данута Астапова посоветовала, что надо делать в таких случаях: ни под каким предлогом не открывать дверь незнакомым людям, а если те представляются работниками определенных служб – потребовать их документы. Если возникли сомнения, нужно немедленно проинформировать по телефону милицию, местную исполнительную власть, своего депутата. Те в свою очередь предпримут конкретные меры, чтобы установить личности подозрительных незнакомцев и тем самым обезопасить спокойную жизнь сельчан.

Юрий Касперович.

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