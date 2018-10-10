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Зарубежные журналисты ознакомились с ходом сооружения энергоблоков Белорусской АЭС

11.10.2018 18:23 — Разное | БДГ  
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В рамках XXIII Белорусского энергетического и экологического форума, который проходит в Минске с 8 по 12 октября, журналисты более 20 зарубежных СМИ из Бангладеш, Венгрии, Германии, Литвы, Польши, Украины посетили Белорусскую АЭС. Визит организован Министерством энергетики Республики Беларусь.

Основной целью строительства АЭС в Республике Беларусь является повышение энергетической безопасности страны, снижение себестоимости электроэнергии и диверсификация видов топлива, используемых при ее производстве. После запуска атомная электростанция в Островце будет вырабатывать около 25% необходимой Беларуси электроэнергии.

Специалисты отмечают, что при строительстве БелАЭС в зоне особого внимания находится ее безопасность и обеспечение надежности эксплуатации. При реализации своего первого атомного проекта Беларусь активно сотрудничает с МАГАТЭ, Всемирной ассоциацией операторов АЭС и другими международными организациями с целью внедрения лучших мировых практик.

Во время пресс-тура журналисты смогли увидеть, как этот опыт внедряется на станции. Представители СМИ ознакомились с работой учебно-тренировочного центра, где в настоящее время проходит подготовку персонал будущей станции, и увидели центральный щит управления, на который будет поступать вся информация о работе действующих энергоблоков. Также журналисты посетили площадку размещения башенных испарительных градирен, предназначенных для охлаждения воды, и комплектного распределительного устройства элегазового КРУЭ-330, откуда в период эксплуатации электроэнергия будет поступать в Белорусскую энергосистему. По традиции, пресс-тур начался с посещения информационного центра Белорусской АЭС и краткой обзорной экскурсии по городу энергетиков Островцу.

«Во время визита на станцию наши гости смогли наглядно оценить степень готовности строящихся объектов, — отметил вице-президент, исполняющий обязанности руководителя проекта сооружения Белорусской АЭС Виталий Полянин — В настоящее время на основных объектах пусковых комплексов строящихся энергоблоков Белорусской АЭС ведутся тепломонтажные и электромонтажные работы. Все этапы выполняются в соответствии с директивным графиком».

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк подчеркнул: «В соответствии со сроками и исходя из технологии генподрядчиком составлен график работы, в котором определен ряд ключевых точек и важных событий. Так, делается все необходимое, чтобы уже в текущем году завести на площадку ядерное топливо. В марте 2019 года мы должны осуществить физический пуск ядерной установки — это означает загрузку топлива в ядерный реактор и начало испытаний. В середине следующего года Белорусская АЭС должна включиться в энергосистему страны».

Окончание строительства первого блока Белорусской АЭС запланировано на конец 2019 года, второго — на 2020 год.

Пресс-тур для зарубежных журналистов в рамках Белорусского энергетического и экологического форума проводится уже в третий раз. Основная цель мероприятия — демонстрация открытости при реализации проекта БелАЭС, предоставление всем заинтересованным сторонам возможности получить информацию о ходе строительства станции «из первых рук», чтобы через СМИ донести объективную информацию до общественности.

«Приятно отметить полную открытость представителей белорусской стороны и их готовность к диалогу относительно строительства первой белорусской АЭС. Я пристально слежу за ходом возведения станции и, в частности, за тем, насколько внимательно относится Беларусь к сотрудничеству с международными организациями (такими, как МАГАТЭ) и соблюдению установленных ими норм и требований в отношении безопасности и надежности АЭС. Сегодня мы все имели возможность убедиться, что слова не расходятся с делом», — отметил главный редактор газеты Wysokie napięcie (Польша) Рафал Засунь.

Белорусская АЭС – крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции на условиях полной ответственности генерального подрядчика («под ключ»). Разработанный в России проект нового поколения 3+, полностью соответствующий всем постфукусимским требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1200. Генеральный подрядчик строительства – Инжиниринговый дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках XXIII Белорусского энергетического и экологического форума, который проходит в Минске с 8 по 12 октября, журналисты более 20 зарубежных СМИ из Бангладеш,...
 
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