Наука, культура и экономика. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и глава правительства Республики Коми Сергей Гапликов подписали протокол третьего заседания рабочей группы по сотрудничеству

На заседании отметили двустороннюю заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Продолжится взаимодействие и в области промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования, а также спортивных и туристических проектах.









На заседании обсуждался и ход реализации Соглашения между правительством Республики Коми и Гродненским областным исполнительным комитетом в части торгово-экономического, научно-технического и гуманитарном сотрудничестве. Решено и в дальнейшем содействовать расширению взаимодействия промышленного бизнеса, обмениваться информацией о конкурентоспособной экспортной продукции, содействовать продвижению товаров на рынки регионов. По мнению экспертов, это с положительной стороны отразится на сотрудничестве регионов. Между тем, протоколы заседаний найдут реальное воплощение. В частности, запланирован семинар по обмену опытом в области туризма на базе Финно-угорского этнокультурного парка в Республике Коми, а творческие коллективы и исполнители Беларуси и Республики Коми примут участие в наиболее значимых культурных мероприятиях, в том числе международных, проводимых в регионах. Речь в том числе и о гастрольных проектах. Например, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») приедет в Беларусь, а регионы обменяются художественными выставками между творческими союзами Беларуси и Республики Коми. Выставки организаций культуры и творческих объединений Беларуси могут состояться на площадке Центра культурных инициатив «Югор» в Республике Коми.

Белорусские театральные деятели и коллективы примут участие в проводимом в Республике Коми проекте – Год театра, объявленного в 2019 году в России, в том числе в IV Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся», XXIX Международном фестивале оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» имени народной артистки Российской Федерации И.П. Бобраковой. В планах обменные гастроли Государственного ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина с Белорусским республиканским театром юного зрителя и Могилевским областным драматическим театром.





Но экономика и культура не единственные точки соприкосновения, проекты которых стартуют после заседания рабочей группы. Прямые связи намечены и между молодежными организациями нашей страны и Республики Коми. В области спорта будут прорабатываться возможности организации обмена спортивными делегациями, продолжен опыт приглашения юниорских, молодежных, резервных и основных команд Беларуси для проведения тренировочных сборов по лыжным гонкам и биатлону на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Республике Коми. Продолжится сотрудничество торгово-промышленных палат двух регионов.

Региональное сотрудничество затрагивает и Гродненскую область. В частности, Гродненский горисполком продолжит сотрудничество с администрацией муниципального образования городского округа «Ухта». В планах дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. Правительству Республики Коми будет направлено приглашение принять участие в мероприятиях XX международного бизнес-форума «Еврорегион Неман 2019».

Очередное заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Коми и Республикой Беларусь решено провести в 2019 году.











