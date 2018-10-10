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В стране проходит Неделя матери

11.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В стране проходит Неделя материОсобое внимание белорусов на этой неделе самым близким людям. В стране проходит Неделя матери. Накануне самого трогательного праздника женщинам, которые окружили своей заботой пятерых и более детей, вручат орден Матери. В Минске награду получат 37 мам. Многодетных семей в Беларуси с каждым годом становится больше. Этому помогает значительная поддержка государства — на депозитные счета семейного капитала уже начислено почти 590 миллионов долларов. Есть и десятки других бонусов. Чтобы такая поддержка была своевременной и максимально эффективной, в стране создадут специальную базу данных многодетных семей.

На этой неделе во всех городах Беларуси проходят тематические акции, выставки и концерты, посвященные Дню матери.

 
Теги: Минск
 
 
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Особое внимание белорусов на этой неделе самым близким людям. В стране проходит Неделя матери. Накануне самого трогательного праздника женщинам, которые
 
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