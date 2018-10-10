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Как в этом году менялись цены на "проблемное" мясо, за которые взялись чиновники

11.10.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Цены на курицу и свинину в сентябре снова выросли. Власти сейчас пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован. FINANCE.TUT.BY посмотрел в официальной статистике, как в этом году менялись цены на мясо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59627.php

Как в этом году менялись цены на "проблемное" мясо, за которые взялись чиновники

Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Какие продукты больше всего подорожали в этом году

Больше всего с начала этого года подорожали свекла (+46,9%), свежая капуста (+44,8%), морковь (+34%), пшенная крупа (+29,3%), репчатый лук (+25,8%), цитрусовые плоды (+15,9%).

Следом по росту цен расположились мясо курицы (+15,2% с начала года), полуфабрикаты из мяса птицы (+15%), свинина, кроме бескостной (+10,2%), бескостная свинина (+8,3%).

В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.

На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

Как в этом году изменялись цены на мясо

Сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь взлетели — показатель составил 1,9%. Предыдущее видимое повышение наблюдалось в июне, когда цифра достигла 1,4%. Для сравнения, в августе подорожание к предыдущему месяцу составило 0,9%, в июле — 0,17%.

 
 
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Цены на курицу и свинину в сентябре снова выросли. Власти сейчас пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован. FINANCE.TUT.BY посмотрел в...
 
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