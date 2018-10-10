|
Как в этом году менялись цены на "проблемное" мясо, за которые взялись чиновники
11.10.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Цены на курицу и свинину в сентябре
Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY
Какие продукты больше всего подорожали в этом году
Больше всего с начала этого года подорожали свекла (+46,9%), свежая капуста (+44,8%), морковь (+34%), пшенная крупа (+29,3%), репчатый лук (+25,8%), цитрусовые плоды (+15,9%).
Следом по росту цен расположились мясо курицы (+15,2% с начала года), полуфабрикаты из мяса птицы (+15%), свинина, кроме бескостной (+10,2%), бескостная свинина (+8,3%).
В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.
На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания
Как в этом году изменялись цены на мясо
Сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь взлетели — показатель составил 1,9%. Предыдущее видимое повышение наблюдалось в июне, когда цифра достигла 1,4%. Для сравнения, в августе подорожание к предыдущему месяцу составило 0,9%, в июле — 0,17%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на курицу и свинину в сентябре снова выросли. Власти сейчас пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован. FINANCE.TUT.BY посмотрел в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)