Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 1-3 градуса. Днем будет 13-19 тепла.
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До 19 градусов тепла и без дождей прогнозируется в Беларуси 12 октября
11.10.2018 18:30 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 1-3 градуса. Днем будет 13-19 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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