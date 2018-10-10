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Бюджет клипа - 3,5 тысячи долларов. В Минске сняли "Цвет настроения черный" с Солодухой

11.10.2018 19:07 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на YouTube-канале John Dory появилась белорусская пародия на клип Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный». В видео рекламируются морепродукты, супермаркет, часы, велосипед, а также магазин вина. В главной роли — Александр Солодуха.

«Цвет настроения черный» Крида и Киркорова — это пародия на «Цвет настроения синий» Киркорова. У первого ролика на YouTube сейчас 48 миллионов просмотров, у второго — 47 миллионов. У белорусской пародии на момент написании заметки была тысяча просмотров на YouTube.

Руководитель отдела маркетинга John Dory Галина Петеко рассказала TUT.BY, что проблем с авторскими правами у их бренда возникнуть не должно. И вот, почему.

— Егор Крид на своей странице в Instagram анонсировал конкурс ремейков на клип «Цвет настроения черный». Был опубликован даже «минус» песни. Мы, собственно, и планировали снять маленькую зарисовку для конкурса, но не успели сделать видео в срок: вместо короткого видео получился большой проект на 3,5 тысячи долларов.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на YouTube-канале John Dory появилась пародия на клип Егора Крида и Филиппа Киркорова "Цвет настроения черный"
 
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