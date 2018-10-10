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"Ненавязчивый хук справа": кого призывал наказать Рамзан Кадыров и чего он добился

11.10.2018 17:47 — Разное | UDF  
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YELENA AFONINA/TASS
Возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу поведения мужчины, бросившего банку в пассажира автобуса, в четверг не только вызвало резонанс в сети, но и привело к незамедлительным извинениям со стороны дебошира. Впрочем, это уже не первый подобный случай.

Кадыров и ранее не раз заявлял о себе как о поборнике нравственности и призывал наказывать за неподобающее, по его мнению, поведение.

Би-би-си собрала самые яркие примеры того, как глава Чечни добивался наказания для тех, кто оскорбил его своими поступками или высказываниями. В некоторых случаях его слова не расходились с делом.


1. Пожар в небоскребе "Олимп"

В апреле 2013 года в 40-этажном небоскребе "Олимп" в Грозном призошел сильный пожар. Вскоре после этого Кадыров сообщил в своем "Инстаграме", что двое жителей Чечни опубликовали видеозаписи инцидента с насмешливыми комментариями.

Глава Чечни тут же подчеркнул, что обоим блогерам теперь предстоит принять активное участие в ремонте здания, чтобы искупить свой недостойный поступок. По его словам, они "осознали свою ошибку и пообещали не отлынивать от работы".

"В наказание до конца восстановительных работ будете помогать в уборке мусора, чистить, мыть, подметать", - заявил Кадыров.


Имена незадачливых блогеров в СМИ не упоминались. Также осталось неизвестным, каким образом их удалось вычислить и привлечь к ответственности.


2. Поединок с министром

В конце того же месяца Кадыров решил необычным способом наказать чеченского министра по физической культуре и спорту Саламбека Исмаилова.

Причиной недовольства главы Чечни на этот раз стало плохое состояние здания министерства: после визита туда он потребовал завершить капитальный ремонт в течение двух недель.

"В ходе нашего диалога (вернее спарринга), я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах (вернее на кулаках), что нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я все-таки разрешил ему надеть шлем. Ведь ему завтра на работу еще", - написал Кадыров в "Инстаграме", приложив фотографии поединка.



3. Цитаты из Корана

В сентябре 2015 года Кадыров потребовал наказать судью Южно-Сахалинского суда Наталью Перченко и прокурора Татьяну Билобровец за то, что они признали экстремистским материалом книгу с цитатами из Корана.

Глава Чечни заявил, что с суры "Аль-Фатиха" (цитату из которой суд признал экстремистской) начинаются все молитвы миллиардов мусульман в мире, а решение судей направлено на подрыв стабильности в России.

"Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше Корана. И я готов защищать его до конца. Я осознаю всю ответственность за свое требование и готов ее нести. Те, кто вынес данное решение, - это национальные предатели и шайтаны. Это мое твердое мнение!" - написал Кадыров.


Резкая тирада привлекла внимание Генпрокуратуры, которая призвала чеченского лидера решать подобные вопросы в правовом поле и не допускать резких высказываний.

Правда, в итоге суд все же встал на сторону Кадырова: 5 ноября Сахалинский областной суд удовлетворил его апелляционные жалобы и отменил решение о признании цитат экстремистскими.


4. Нападение на дочь Емельяненко

В октябре 2016 года гнев Кадырова вызвали сообщения о нападении на девятилетнюю дочь российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Незадолго до этого спортсмен раскритиковал прошедший в Чечне турнир по смешанным единоборствам с участием детей, выступавших без шлемов и иной защитной экипировки.

После этого депутат Госдумы Адам Делимханов написал в "Инстаграме", что Емельяненко придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес его племянников, выступавших на соревновании.

"Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной. Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего святого на свете", - заявил Кадыров.


Позднее портал Lifenews сообщил, что нападение на дочь Емельяненко оказалось провокацией, а уголовное дело по факту нападения фактически закрыто за неимением доказательств.


5. Украинский пранкер

В марте 2018 года Кадыров призвал наказать украинского пранкера Никиту Кувикова, более известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Ранее сообщалось, что после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Кувиков начал обзванивать морги города, заявляя, что в пожаре погибли более 300 человек, хотя на самом деле погибли 64 человека.

"Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", - написал Кадыров в "Телеграме".


Вскоре после этого министр печати Чечни Джамбулат Умаров заявил журналистам, что глава Чечни готов найти и наказать пранкера и сделать это "очень филигранно, и враги России будут наказаны".

Следственный комитет России возбудил дело против пранкера, однако, как отмечали эксперты, привлечение Кувикова к ответственности вряд ли возможно, учитывая, что де-факто сотрудничества с Украиной в сфере выдачи подозреваемых нет.

 
 
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Возмущение главы по поводу поведения мужчины, бросившего банку в пассажира автобуса, и извинения последнего - это уже не первый подобный случай.
 
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