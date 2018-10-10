"Ненавязчивый хук справа": кого призывал наказать Рамзан Кадыров и чего он добился



YELENA AFONINA/TASS

1. Пожар в небоскребе "Олимп"



"В наказание до конца восстановительных работ будете помогать в уборке мусора, чистить, мыть, подметать", - заявил Кадыров.

2. Поединок с министром

"В ходе нашего диалога (вернее спарринга), я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах (вернее на кулаках), что нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я все-таки разрешил ему надеть шлем. Ведь ему завтра на работу еще", - написал Кадыров в "Инстаграме", приложив фотографии поединка.

3. Цитаты из Корана

"Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше Корана. И я готов защищать его до конца. Я осознаю всю ответственность за свое требование и готов ее нести. Те, кто вынес данное решение, - это национальные предатели и шайтаны. Это мое твердое мнение!" - написал Кадыров.

4. Нападение на дочь Емельяненко



"Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной. Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего святого на свете", - заявил Кадыров.

5. Украинский пранкер

"Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", - написал Кадыров в "Телеграме".

Кадыров и ранее не раз заявлял о себе как о поборнике нравственности и призывал наказывать за неподобающее, по его мнению, поведение.Би-би-си собрала самые яркие примеры того, как глава Чечни добивался наказания для тех, кто оскорбил его своими поступками или высказываниями. В некоторых случаях его слова не расходились с делом.В апреле 2013 года в 40-этажном небоскребе "Олимп" в Грозном призошел сильный пожар. Вскоре после этого Кадыров сообщил в своем "Инстаграме", что двое жителей Чечни опубликовали видеозаписи инцидента с насмешливыми комментариями.Глава Чечни тут же подчеркнул, что обоим блогерам теперь предстоит принять активное участие в ремонте здания, чтобы искупить свой недостойный поступок. По его словам, они "осознали свою ошибку и пообещали не отлынивать от работы".Имена незадачливых блогеров в СМИ не упоминались. Также осталось неизвестным, каким образом их удалось вычислить и привлечь к ответственности.В конце того же месяца Кадыров решил необычным способом наказать чеченского министра по физической культуре и спорту Саламбека Исмаилова.Причиной недовольства главы Чечни на этот раз стало плохое состояние здания министерства: после визита туда он потребовал завершить капитальный ремонт в течение двух недель.В сентябре 2015 года Кадыров потребовал наказать судью Южно-Сахалинского суда Наталью Перченко и прокурора Татьяну Билобровец за то, что они признали экстремистским материалом книгу с цитатами из Корана.Глава Чечни заявил, что с суры "Аль-Фатиха" (цитату из которой суд признал экстремистской) начинаются все молитвы миллиардов мусульман в мире, а решение судей направлено на подрыв стабильности в России.Резкая тирада привлекла внимание Генпрокуратуры, которая призвала чеченского лидера решать подобные вопросы в правовом поле и не допускать резких высказываний.Правда, в итоге суд все же встал на сторону Кадырова: 5 ноября Сахалинский областной суд удовлетворил его апелляционные жалобы и отменил решение о признании цитат экстремистскими.В октябре 2016 года гнев Кадырова вызвали сообщения о нападении на девятилетнюю дочь российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Незадолго до этого спортсмен раскритиковал прошедший в Чечне турнир по смешанным единоборствам с участием детей, выступавших без шлемов и иной защитной экипировки.После этого депутат Госдумы Адам Делимханов написал в "Инстаграме", что Емельяненко придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес его племянников, выступавших на соревновании.Позднее портал Lifenews сообщил, что нападение на дочь Емельяненко оказалось провокацией, а уголовное дело по факту нападения фактически закрыто за неимением доказательств.В марте 2018 года Кадыров призвал наказать украинского пранкера Никиту Кувикова, более известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Ранее сообщалось, что после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Кувиков начал обзванивать морги города, заявляя, что в пожаре погибли более 300 человек, хотя на самом деле погибли 64 человека.Вскоре после этого министр печати Чечни Джамбулат Умаров заявил журналистам, что глава Чечни готов найти и наказать пранкера и сделать этоСледственный комитет России возбудил дело против пранкера, однако, как отмечали эксперты, привлечение Кувикова к ответственности вряд ли возможно, учитывая, что де-факто сотрудничества с Украиной в сфере выдачи подозреваемых нет.