Эксперимент: как милиция реагирует на рекламу наркотиков в подъездах

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Реклама наркотического магазина на стенке лифта

"А подскажите ваши данные?"

Кто уберёт преступные граффити?

Что делать в такой ситуации? Очевидно, торговцы запрещенными веществами могли обойти несколько подъездов, оставить граффити со своими контактами на детских площадках и в других местах. Самому убрать их все невозможно.В "Фейсбуке" Алексею сразу посоветовали звонить в милицию. Но кто-то из комментаторов сразу же написал, что оказывался в такой ситуации, и правоохранители не помогли. Еврорадио решило проверить, как милиция защищает нас от наркотической угрозы, и само позвонило по короткому номеру 102.Но перед тем мы пошли по указанным в объявлении каналам, чтобы узнать, что рекламируют торговцы.Перейдя ещё по нескольким ссылкам, можно найти чат. Несколько анонимных аккаунтов обсуждают различные типы наркотиков, а также ценах."Порох" — это амфетамин или подобные "соли". То есть все сыпучие вещества."Пули" — спайсы и всё подобное. Короче говоря, ингаляторы. То есть то, что дымится."Ядра" — наркотики в виде кристаллов. Достаточно большое количество веществ может принадлежать к этой категории.Решаем, что всё это нехорошо. Тем более, что эту "рекламу", написанную чёрным маркером на стенке лифта, могут увидеть дети и подростки. Вряд ли кто-то бы хотел, чтобы его дети после таких объявлений попробовали смертельно опасные наркотики.Звоним в милицию. После двух гудков оператор отвечает.— Милиция. Чем помочь?— Какой адрес?— А что там написано?— То есть там указаны адреса каналов в телеграме?— То есть если пройти по этим ссылкам, то там предлагается приобрести наркотики?— А подскажите ваши данные.— Да, конечно. Кстати, сегодня уже был вызов по этому же поводу. Возможно, какой-то ваш сосед. Милиция уже туда приезжала.— Да.— Конечно. Передадим информацию дежурным районного отдела. Сотрудники будут разбираться.— Будут разбираться, будут искать виновных.— Всего хорошего.Успокаиваемся и ждём реакции.Через несколько минут в редакции неожиданно раздаётся звонок из райотдела милиции. Спрашивают, что к чему. Говорят, что сотрудник уже там был сегодня, но на этот раз поедут уже сразу несколько. Единственное, что: замазывать этот текст они не собираются, так какВечером связываемся с одним из жильцов дома. Оказывается, милиционеры действительно приехали, сделали снимки и даже сняли отпечатки пальцев в лифте. Также опросили нескольких людей, а кого-то вызвали для дачи показаний.Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно позже. Белорусское законодательство предусматривает за распространение наркотических веществ до 15 лет заключения, а за изготовление — до 25.Однако пока что реклама наркотиков так и остаётся в подъезде, несмотря на все следственные действия.