Все непилотируемые запуски ракет "Союз" с российских космодромов в 2018 году оказались под угрозой из-за аварии стартовавшего с Байконура "Союза-ФГ", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно предполагается приостановка не только пилотируемых, но и непилотируемых пусков на ракетах "Союз", в том числе 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру", - сказал источник.

По его словам, ракеты имеют частично схожую конструкцию боковых блоков первой ступени.

"Отделение боковых блоков у этих ракет проходит аналогичным образом, что и у "Союза-ФГ". Их предстоит проверить", - сказал источник.

В четверг с космодрома Байконур отправилась на МКС очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10", но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказгана. Ведутся поиски упавших ступеней ракеты.