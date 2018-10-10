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Константинопольский Синод признал каноничным "Киевский патриархат", лидер которого был предан РПЦ анафеме - греческие СМИ

11.10.2018 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Священный Синод Константинопольского патриархата на заседании в четверг принял решение о предоставлении самопровозглашенным "Киевскому патриархату" и "Украинской автокефальной православной церкви" статуса каноничных церквей, сообщает греческий сайт Ортодоксия.инфо со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, ранее руководители обеих организаций - Филарет Денисенко и Макарий Малетич - обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании.

Информацию о признании обоих Синодом в Стамбуле подтверждает и источник греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".

С тех пор, как Русская православная церковь в 1997 году наложила анафему на Ф.Денисенко, ни одна из поместных Православных церквей не имела евхаристического и молитвенного общения с ним и возглавляемым им "Киевским патриархатом".

Официальных сообщений Константинополя об итогах Синода пока не поступало.

Украинские власти и представители раскола добиваются создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. Патриарх Варфоломей согласился им в этом помочь, направив в сентябре на Украину двух экзархов.

 
Теги: Новости
 
 
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Священный Синод Константинопольского патриархата на заседании в четверг принял решение о предоставлении самопровозглашенным "Киевскому патриархату" и...
 
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