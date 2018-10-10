ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на второй срок

11.10.2018 17:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.

"Да", - ответил Д.Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок.

Ведущие телеканала перечислили Д.Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Джон Керри.

Д.Трамп скептически отозвался о своих возможных конкурентах.

"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.

Д.Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день своей инаугурации. Позднее он подтверждал свое желание.

Президент США в ходе интервью также заявил, что готов пойти на все ради завершения расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которое курирует в ФБР спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Кажется невероятным, что я должен это делать - при том, что все говорят, что сговора не было. Я сделаю все необходимое, чтобы закончить это расследование", - заявил Д,Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он дать письменные показания или даже пообщаться с командой Р.Мюллера в рамках этого расследования.

В ходе того же интервью Д.Трамп вновь опроверг наличие сговора между представителями его предвыборного штаба и российскими властями и отметил, что ладит с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном, о возможной скорой отставке которого ранее писали американские СМИ.

Информация о возможной отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета The New York Times написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Р.Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году. "Да", - ответил Д.Трамп на вопрос,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на Ольшанке 8-летний мальчик попал под машину. Ребенок в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика