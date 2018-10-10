Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на второй срок

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.

"Да", - ответил Д.Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок.

Ведущие телеканала перечислили Д.Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Джон Керри.

Д.Трамп скептически отозвался о своих возможных конкурентах.

"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.

Д.Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день своей инаугурации. Позднее он подтверждал свое желание.

Президент США в ходе интервью также заявил, что готов пойти на все ради завершения расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которое курирует в ФБР спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Кажется невероятным, что я должен это делать - при том, что все говорят, что сговора не было. Я сделаю все необходимое, чтобы закончить это расследование", - заявил Д,Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он дать письменные показания или даже пообщаться с командой Р.Мюллера в рамках этого расследования.

В ходе того же интервью Д.Трамп вновь опроверг наличие сговора между представителями его предвыборного штаба и российскими властями и отметил, что ладит с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном, о возможной скорой отставке которого ранее писали американские СМИ.

Информация о возможной отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета The New York Times написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Р.Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.