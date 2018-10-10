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В московском СИЗО нашли тело актера Фатеева, обвинявшегося в развратных действиях

11.10.2018 17:15 — Разное | Интерфакс  
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Актер телесериалов Михаил Фатеев, обвиняемый в развратных действиях, покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"В одной из карантинных камер СИЗО №3 обнаружено тело Фатеева, предположительная причина смерти - самоубийство", - сказал С.Цыганков.

Он отметил, что арестованный поступил в учреждение в минувший вторник.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавил С.Цыганков.

Ранее об инциденте сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по словам которого, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью М.Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело.

В начале октября Кунцевский суд Москвы заключил М.Фатеева под стражу на срок до 30 ноября. М.Фатеев обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации"). По данным следствия, он вступил в переписку в интернете с несовершеннолетним, в которой, в частности, предлагал личную встречу и рассылал порнографические изображения.

М.Фатеев снимался в ряде популярных российских сериалов, в том числе в сериалах "Глухарь" и "Марш Турецкого".

 
 
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Актер телесериалов Михаил Фатеев, обвиняемый в развратных действиях, покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу"...
 
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