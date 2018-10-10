От гостей и платья до праздничного торта. Что известно о свадьбе внучки Елизаветы II принцессы Евгении

Свадьба внучки британской Королевы – принцессы Евгении и ее молодого человека Джека Бруксбэнка – состоится 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Она будет уже второй королевской свадьбой за год.

По информации The Telegraph, пара, которая в январе этого года объявила о своей помолвке, проведет церемонию в той же часовне, где ранее поженились Меган Маркл и принц Гарри.

Однако, несмотря на ту же локацию, важный день для принцессы Евгении станет особенным. Например, букет невесты будет полностью без пластиковых украшений. Это связано с ее позицией по поводу окружающей среды. В интервью, выпущенном в сентябрьском выпуске журнала Vogue, она сказала: «Сейчас во всем моем доме нет пластика – и мы с Джеком хотим, чтобы на нашей свадьбе было так же».

Кроме того, в отличие от свадьбы Гарри и Меган, торжество принцессы Евгении будет длиться два дня. Сообщается, что в субботу будет фестиваль с ярмаркой и послеобеденным чаем.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было ( читать далее ).

И вот все, что известно о свадьбе: от того, каким будет торт, до списка гостей-знаменитостей.

Кто такая принцесса Евгения?

Принцесса Евгения Виктория Хелена Йоркская родилась 23 марта 1990 года в Лондоне. Она младшая дочь герцога Йоркского Эндрю и Сары Фергюсон.

Является одной из внучек королевы и младшей сестрой Принцессы Беатрис.

Окончила университет Ньюкасла, где изучала английский и историю искусств, а с 2015 года работает в галерее современного искусства Hauser and Wirth в Лондоне.





В 2016 году в социальных сетях она призвала общественность поддержать кампанию, ориентированную на борьбу с современным рабством, после того, как посетила лондонский дом для жертв рабства.

В 12 лет перенесла операцию по исправлению сколиоза. Сейчас является патроном Королевской национальной ортопедической больницы.

Она позировала для модного журнала Harper's Bazaar, не любит каблуки и любит смотреть Netflix. Рассказывала, что чипсы, диетическая кола и орехи кешью – это ее любимые запретные сладости, а водка с лаймом и содовой – любимый напиток.

Какая она в очереди на престол?

После рождения принца Луи принцесса Евгения стала девятой в очереди на престол

Кто же ее избранник?

На протяжении семи лет принцесса Евгения встречается с Джеком Бруксбэнком.

В настоящее время Джек является соучредителем компании по производству текилы вместе с актером Джорджом Клуни.

По информации Tatler, он превосходный лыжник. Пара познакомилась через общих друзей во время поездки на лыжах в Вербье. Он также рассказывал, что его мечта – создать сеть пабов.





Пара представилась королеве на 32-й день рождения принца Гарри, где монарх дала благословение на их брак.

Вряд ли он получит королевский титул. В декабре 2016 года герцог Йоркский сказал, что это «не будет просить титулы для будущих мужей своих дочерей».

Как Джек Бруксбэнк сделал предложение?

На одном из шоу он сказал, что в Никарагуа он стал на одно колено напротив «прекрасного вулкана», когда «садилось солнце и пели птицы». Евгения добавила: «Озеро было таким красивым, я никогда не видела, чтобы вода имела такой удивительный цвет. Тогда я сказала, какой же сейчас невероятный момент, и в ту же секунду Джек сделал мне предложение».

Реакция семьи на помолвку

Во время шоу Евгению спросили о реакции королевы на помолвку, тогда она ответила: «Бабушка все знала с самого начала. Она была в узком кругу людей, которые сразу же обо всем узнали».

Представитель Букингемского дворца сказал, что королева и герцог Эдинбургский «очень довольны и желают паре всего наилучшего».

Герцог Йоркский, отец принцессы Евгении, сказал, что он «взволнован», назвав своего будущего зятя «совершенно выдающимся молодым человеком», который знаком с дочерью «на протяжении многих лет».

Сара, герцогиня Йоркская – мать принцессы Евгении и бывшая жена герцога Йорка – поделились серией сентиментальных высказываний после объявления о помолвке ее дочери.

Родители Джека, Никола и Джордж, прокомментировали новость, сказав: «Мы не можем нарадоваться новости о помолвке. Мы на седьмом небе от счастья и очень рады за них обоих».





Церемония

Церемония начнется в 11 утра и, как ожидается, продлится час, прежде чем пара примет участие в короткой прогулке по улицам Виндзора. Ожидается, что в часовне Святого Георгия соберутся более 800 гостей, в том числе большинство членов королевской семьи.

Кто приглашен?

Пара пригласила 1200 гостей. Ожидается участие членов королевской семьи.

Евгения и Бруксбэнк также пригласили членов общины Виндзор, представителей благотворительных организаций, жителей замка и некоторых сотрудников Королевского дома, а также детей из местных школ, в которых училась принцесса Евгения.

Принцесса Евгения хорошо дружит с моделью Карой Делевинь, певицей Элли Гоулдинг, и с бывшими девушками принца Гарри – Хелси Дэви и Крессидой Бонас, все они, вероятно, будут присутствовать на свадьбе.

Кроме того, Бруксбэнк является соучредителем в компании, принадлежащей Джорджу Клуни, поэтому предполагается, что голливудский актер и его жена Амаль Клуни могут присутствовать на второй королевской свадьбе в этом году для них.

Платье невесты

Во время интервью шоу «Один», принцесса сказала, что до сих пор не придумала модель платья. Она точно знает, что не хочет «объемные плечики на платье».

Меган Маркл выбрала не британского дизайнера, Евгения сообщила, что наденет платье от дизайнера из Великобритании. «Я никому не говорю о том, кто делает платье, единственное, что я могу рассказать, что платье делает дизайнер из Британии».





Кто будет пажами и цветочницами?

Известно, что среди девочек-цветочниц кроме принцессы Шарлотты Кембриджской будет пятилетняя дочь Робби Уильямса – Теодора Роуз. А к ней, возможно, присоединятся Луи и Инес де Живанши – дети Оливера де Живанши, старшего банкира J.P. Morgan, и его супруги Зои.

Также среди цветочниц будет Мод Виндзор – дочь лорда Фредерика Виндзора, единственного сына герцога Майкла Кентского, двоюродного брата Елизаветы II.

Роль пажей исполнят принц Джордж Кембриджский, сын подруги принцессы – Холли Брэнсон – Арти Эндрюс (внук Ричарда Брэнсона), и Джеймс, виконт Северн – единственный сын четы графов Уэссекских.

Что мы знаем об обручальном кольце?

Хотя никаких деталей об обручальном кольце принцессы Евгении нет, ожидается, что оно будет сделано из валлийского золота. Королевская традиция использования валлийского золота восходит к свадьбе Джорджа VI и Элизабет Боуз-Лайон (мать Королевы, прабабушка принца) в 1923 году.

Также металл использовался для создания обручальных колец для Королевы (1947), принцессы Маргарет (1960), принцессы Анны (1973) и Дианы, принцессы Уэльской (1981). Из-за своей редкости, данный материал значительно дороже, чем другие виды золота.

Свадебный торт

Шоколадный торт с красным бархатом станет центральным местом свадебного торжества принцессы Евгении. Его делает дизайнер торов Софи Кабот, которая назвала его «особенным и уникальным».





Кабот, которая ранее была дизайнером одежды, прежде чем начать делать торты на заказ, сказала: «Я невероятно рада, что мне предоставили эту замечательную возможность создать такой особый и уникальный торт. Это была прекрасная работа с принцессой Евгенией и Джеком, и я действительно надеюсь, что им понравится торт».

Во сколько обойдется свадьба?

В то время как сама свадьба будет оплачиваться семьями пары, расходы на охрану свадьбы уже достигли 2 миллионов фунтов стерлингов.

Прогнозируется «увеличение вооруженных и невооруженных офицеров в преддверии королевской свадьбы».

По сообщению инсайдера: «Никто не знает, откуда взялась цифра в 2 миллиона фунтов стерлингов, но вся свадьба финансируется в частном порядке. Да, определенная сумма уходит на обеспечение безопасности, но это потому, что это крупное королевское событие, в котором участвуют все старшие члены королевской семьи, включая Королеву. У принцессы Евгении нет никаких телохранителей или личной охраны».





Хотя официальные цифры не публикуются, считается, что свадьба герцога и герцогини Сассекских обошлась в около 32 миллионов фунтов стерлингов.

Предполагается, что только цветы для первой королевской свадьбы в 2018 году стоили более 110 000 фунтов стерлингов.

Куда пара отправится во время медового месяца?

Хотя официальной информации о том, где пара будет проводить медовый месяц, не было, команда Telegraph Travel составила список мест, которые, вероятнее всего, могут быть выбраны парой. На первом месте Вербье, швейцарский горнолыжный курорт, где пара встретилась на праздновании 50-летия герцога Йорка восемь лет назад. Принцесса Евгения и Бруксбэнк регулярно посещают этот район, поэтому, это может быть местом, где они захотят провести свои первые несколько недель в качестве семьи.