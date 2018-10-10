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В Турции 14 человек отравились угарным газом
Новости Турции. В турецком Измире 14 человек пострадали во Дворце правосудия в результате отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место происшествия медики оказали людям первую помощь, после чего они были доставлены в больницу. Все сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы. Позже выяснилось, что утечка оксида углерода произошла во время проверки системы пожаротушения. По факту инцидента проводится проверка.
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Новости Турции. В турецком Измире 14 человек пострадали во Дворце правосудия в результате отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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