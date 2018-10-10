Опасные воды минского ОСВОДа. Почему бывший матрос должен отдать зарплату трех человек за три года?

11 октября судебная коллегия Минского городского суда внесла изменения в решение суда Центрального района в отношении Виктора Яворчука и Павла Христовского.





История началась в июле 2017 года, когда пост ОСВОДа, который находится в Минске на реке Свислочь за футбольным манежем, проверила прокуратура Центрального района Минска . По результатам проверки вынесено предписание Минской городской организации ОСВОД о взыскании с отца и сына Виктора и Александра Яворчуков и Родиона Лавриени ущерба в виде неправомерно выплаченной заработной платы в размере 7917 рублей за период с 1 мая 2015 года по 25 июля 2017 года.





1 февраля 2018 года судья Центрального района Эльмира Мацкевич отказала ОСВОДу в удовлетворении иска. Судья приняла правильное решение: нельзя взыскать с работника выплаченную ему заработную плату.





Минский городской суд отменил решение Центрального суда по Виктору Яворчуку в связи с тем, что он заполнял табеля учета рабочего времени.





15 августа 2018 года судья Центрального района Ольга Полоневич взыскала с Виктора Яворчука ущерб в размере 3822 рубля. Ущерб взыскан также с Владимира Дорошко (главный спасатель) – 1476 рублей и Павла Христовского – 520 рублей. Все трое вели табеля учета рабочего времени. В удовлетворении остальных требований истцу отказано.





11 октября Минский городской суд изменил решение и увеличил сумму, подлежащую взысканию с Виктора Яворчука, до 6 тысяч рублей, и на тысячу увеличили сумму ущерба, которую должен выплатить Владимир Дорошко.





- Решение Мингорсуда – ярчайший образчик отсутствия правосудия в Республике Беларусь, - считает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, который представлял интересы ответчиков в суде. – По Трудовому кодексу, ущерб можно взыскать только в течение одного (!) года с момента увольнения, например. Виктора Яворчука уволили 25 июля 2017 года и решение суд Центрального района вынес уже 15 августа 2018 года. Все сроки давности по взысканию остального ущерба за 2015, 2016 года истекли. Второе: ранее суд вынес решение по Родиону Лавриене и Александру Яворчука, по которым применены сроки исковой давности и правила взыскания ущерба - это решение законное. Мне как юристу непонятно: почему Виктор Яворчук должен отдать ОСВОДу свою заработную плату за три года и зарплаты Александра Яворчука и Родиона Лавриени?





Юрист особо подчеркнул, что ни с одним из водолазов не заключались договора о полной материальной ответственности. Более того, в претензии прокуратуры не уточнялось, в какие именно дни пост ОСВОДа не работал, а ОСВОД таких данных не предоставил, суды вообще не учитывали вахтенный журнал, в котором отмечены график и время дежурства на посту.





- В такой ситуации может оказаться любой работник Республики Беларусь. Если любой прокурор или милиционер посчитает, что человеку зря платится зарплата, они могут издать предписание и взыскать с работника зарплату минимум за год, - резюмировал Юрий Беляков.



