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Опасные воды минского ОСВОДа. Почему бывший матрос должен отдать зарплату трех человек за три года?

11.10.2018 19:34 — Разное | Партизан  
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Бывший старший матрос Виктор Яворчук должен отдать работодателю – Минской городской организации ОСВОД зарплаты трех человек за последние три года. Суд проигнорировал Трудовой кодекс, по которому любой ущерб можно взыскать только за один год.

Опасные воды минского ОСВОДа. Почему бывший матрос должен отдать зарплату трех человек за три года?
Фото: naviny.by
11 октября судебная коллегия Минского городского суда внесла изменения в решение суда Центрального района в отношении Виктора Яворчука и Павла Христовского. 

История началась в июле 2017 года, когда пост ОСВОДа, который находится в Минске на реке Свислочь за футбольным манежем, проверила прокуратура Центрального района Минска. По результатам проверки вынесено предписание Минской городской организации ОСВОД о взыскании с отца и сына Виктора и Александра Яворчуков и Родиона Лавриени ущерба в виде неправомерно выплаченной заработной платы в размере 7917 рублей за период с 1 мая 2015 года по 25 июля 2017 года. 

1 февраля 2018 года судья Центрального района Эльмира Мацкевич отказала ОСВОДу в удовлетворении иска. Судья приняла правильное решение: нельзя взыскать с работника выплаченную ему заработную плату. 

Минский городской суд отменил решение Центрального суда по Виктору Яворчуку в связи с тем, что он заполнял табеля учета рабочего времени. 

15 августа 2018 года судья Центрального района Ольга Полоневич взыскала с Виктора Яворчука ущерб в размере 3822 рубля. Ущерб взыскан также с Владимира Дорошко (главный спасатель) – 1476 рублей и Павла Христовского – 520 рублей. Все трое вели табеля учета рабочего времени. В удовлетворении остальных требований истцу отказано.

11 октября Минский городской суд изменил решение и увеличил сумму, подлежащую взысканию с Виктора Яворчука, до 6 тысяч рублей, и на тысячу увеличили сумму ущерба, которую должен выплатить Владимир Дорошко. 

- Решение Мингорсуда – ярчайший образчик отсутствия правосудия в Республике Беларусь, - считает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, который представлял интересы ответчиков в суде. – По Трудовому кодексу, ущерб можно взыскать только в течение одного (!) года с момента увольнения, например. Виктора Яворчука уволили 25 июля 2017 года и решение суд Центрального района вынес уже 15 августа 2018 года. Все сроки давности по взысканию остального ущерба за 2015, 2016 года истекли. Второе: ранее суд вынес решение по Родиону Лавриене и Александру Яворчука, по которым применены сроки исковой давности и правила взыскания ущерба  - это решение законное. Мне как юристу непонятно: почему Виктор Яворчук должен отдать ОСВОДу свою заработную плату за три года и зарплаты Александра Яворчука и Родиона Лавриени? 

Юрист особо подчеркнул, что ни с одним из водолазов не заключались договора о полной материальной ответственности. Более того, в претензии прокуратуры не уточнялось, в какие именно дни пост ОСВОДа не работал, а ОСВОД таких данных не предоставил, суды вообще не учитывали вахтенный журнал, в котором отмечены график и время дежурства на посту. 

- В такой ситуации может оказаться любой работник Республики Беларусь. Если любой прокурор или милиционер посчитает, что человеку зря платится зарплата, они могут издать предписание и взыскать с работника зарплату минимум за год, - резюмировал Юрий Беляков.


 
Теги: Минск
 
 
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Бывший старший матрос Виктор Яворчук должен отдать работодателю – Минской городской организации ОСВОД зарплаты трех человек за последние три года. Суд...
 
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