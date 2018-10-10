Синод поддержал предоставление Украине Томоса об автокефалии церкви

Об этом говорится в заявлении Вселенского патриархата, которое на своей странице в Facebook опубликовал спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.





"Возобновить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины", - говорится в заявлении.



Отправка в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году . Данную информацию подтвердил сам Филарет. Ранее в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

Напомним, 31 августа патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе встречи с главой Русской православной церкви Кириллом поставил последнего в известность, что Константинополь намерен предоставить автокефалию украинской поместной церкви.

А сентябрьский Архиерейский Собор Константинопольской церкви подтвердил ее право предоставлять автокефалию поместным церквям без согласования с другими церквями.

В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.



