Мам с детьми бесплатно пустят в музей

сайт музея: «все мамы, которые придут в эти дни с детьми, получат бесплатный билет на основную экспозицию. Сердечно поздравляем с наступающим праздником и ждем в гости». Условия просты, сообщаетмузея: «все мамы, которые придут в эти дни с детьми, получат бесплатный билет на основную экспозицию. Сердечно поздравляем с наступающим праздником и ждем в гости».





Дети до какого возраста могут рассчитывать на бесплатный билет, не сообщается.





Адрес музея: улица Карла Маркса, 12; музей работает без выходных с 11:00 до 19:00.