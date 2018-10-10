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Мам с детьми бесплатно пустят в музей
Национальный исторический музей («музей с пушкой») 13 и 14 октября проводит благотворительную акцию «Музей в подарок маме».
Условия просты, сообщает
Дети до какого возраста могут рассчитывать на бесплатный билет, не сообщается.
Адрес музея: улица Карла Маркса, 12; музей работает без выходных с 11:00 до 19:00.
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Национальный исторический музей («музей с пушкой») 13 и 14 октября проводит благотворительную акцию «Музей в подарок маме».
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