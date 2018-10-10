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Мам с детьми бесплатно пустят в музей

11.10.2018 18:48 — Разное | Партизан  
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Национальный исторический музей («музей с пушкой») 13 и 14 октября проводит благотворительную акцию «Музей в подарок маме».

Условия просты, сообщает сайт музея: «все мамы, которые придут в эти дни с детьми, получат бесплатный билет на основную экспозицию. Сердечно поздравляем с наступающим праздником и ждем в гости».

Дети до какого возраста могут рассчитывать на бесплатный билет, не сообщается.

Адрес музея: улица Карла Маркса, 12; музей работает без выходных с 11:00 до 19:00.

 
 
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Национальный исторический музей («музей с пушкой») 13 и 14 октября проводит благотворительную акцию «Музей в подарок маме».
 
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