﻿ Парень из Молодечно сбежал в Кот-д'Ивуар от службы в армии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень из Молодечно сбежал в Кот-д'Ивуар от службы в армии

11.10.2018 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
25-летний житель Молодечно в конце января подписал повестку, по которой ему следовало прийти в военкомат 28 марта. Но уже в феврале он уехал в африканскую республику Кот-д’Ивуар, пишет kraj.by. СК возбудил уголовное дело – парню лучше не возвращаться в Беларусь.

Помощник прокурора Молодечненского района Сергей Ковриго рассказал, как всё было: «Сотрудники дознания РОВД сначала отказали в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила это решение. Была проведена дополнительная проверка, и СК возбудил дело в отношении беглеца. Повестку под роспись ему вручили 31 января. Он должен был явиться в военкомат для прохождения мероприятий призыва на воинскую службу 28 марта, но в феврале уехал из Беларуси в Африку».

По его словам, до трех лет парень жил в Молодечно. Потом семья переехала в Кот-д’Ивуар. В 2011 году он получил беларуский паспорт и учился в нашем университете. После учебы вернулся в Кот-д’Ивуар, сейчас работает там в банке. Военкомат постоянно слал ему повестки. В начале этого года беларус приехал в страну, чтобы решить вопрос со службой.

Он хотел поменять паспорт с серией МС на паспорт с серией РР – такой выдается тем, кто постоянно проживает за пределами страны и подлежит призыву в армию по месту регистрации – то есть в республике Кот-д’Ивуар. «В военкомате молодому человеку сказали, что, если он поменяет паспорт, будет освобожден от призыва. Но ждать паспорта с серией РР нужно было два месяца. Парень не стал этого делать и уехал в Африку», – рассказал Сергей Ковриго.

СК возбудил дело по первой части статьи 435 («Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу»). Парню грозит наказание в виде штрафа или ареста на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

«24 марта 2020 года молодому человеку исполнится 27 лет, и он будет освобожден от воинской обязанности, но от уголовной ответственности его никто не освободит», – сказал Сергей Ковриго.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летний житель Молодечно в конце января подписал повестку, по которой ему следовало прийти в военкомат 28 марта. Но уже в феврале он уехал в африканскую республику...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госдеп США дал $15 тысяч на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика