Парень из Молодечно сбежал в Кот-д'Ивуар от службы в армии

Помощник прокурора Молодечненского района Сергей Ковриго рассказал, как всё было: «Сотрудники дознания РОВД сначала отказали в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила это решение. Была проведена дополнительная проверка, и СК возбудил дело в отношении беглеца. Повестку под роспись ему вручили 31 января. Он должен был явиться в военкомат для прохождения мероприятий призыва на воинскую службу 28 марта, но в феврале уехал из Беларуси в Африку».





По его словам, до трех лет парень жил в Молодечно. Потом семья переехала в Кот-д’Ивуар. В 2011 году он получил беларуский паспорт и учился в нашем университете. После учебы вернулся в Кот-д’Ивуар, сейчас работает там в банке. Военкомат постоянно слал ему повестки. В начале этого года беларус приехал в страну, чтобы решить вопрос со службой.





Он хотел поменять паспорт с серией МС на паспорт с серией РР – такой выдается тем, кто постоянно проживает за пределами страны и подлежит призыву в армию по месту регистрации – то есть в республике Кот-д’Ивуар. «В военкомате молодому человеку сказали, что, если он поменяет паспорт, будет освобожден от призыва. Но ждать паспорта с серией РР нужно было два месяца. Парень не стал этого делать и уехал в Африку», – рассказал Сергей Ковриго.





СК возбудил дело по первой части статьи 435 («Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу»). Парню грозит наказание в виде штрафа или ареста на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.





«24 марта 2020 года молодому человеку исполнится 27 лет, и он будет освобожден от воинской обязанности, но от уголовной ответственности его никто не освободит», – сказал Сергей Ковриго.