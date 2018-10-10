Госдеп США дал $15 тысяч на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко

Такое решение вполне объяснимо. Тадеуш Костюшко – национальный герой США, в звании полковника Континентальной армии он участвовал в войне за независимость страны. В 1783 году, в знак признания его заслуг, Континентальный конгресс повысил его в бригадные генералы.





В 2004 году был получен грант в размере 30 тысяч долларов на восстановление дома Костюшко. В 2007 году ЮНЕСКО дал 50 тысяч евро на разработку проектной документации восстановления дворца Пусловских в Коссово, расположенного в нескольких сотнях метров от музея Тадеуша Костюшко. И вот это уже третий международный грант.





По словам руководителя объединения «Фонд имени Тадеуша Костюшко» Леонида Нестерчука, сейчас идёт работа по получению финансового гранта на реконструкцию музея Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района.