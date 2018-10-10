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Госдеп США дал $15 тысяч на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко

11.10.2018 18:35 — Разное | Партизан  
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Грантовая служба Госдепа США выделила 15 тысяч долларов общественному культурно-историческому объединению «Фонд имени Тадеуша Костюшко» на ремонт крыши музея руководителя восстания 1794 года, пишет «Вечерний Брест».

Такое решение вполне объяснимо. Тадеуш Костюшко – национальный герой США, в звании полковника Континентальной армии он участвовал в войне за независимость страны. В 1783 году, в знак признания его заслуг, Континентальный конгресс повысил его в бригадные генералы.

В 2004 году был получен грант в размере 30 тысяч долларов на восстановление дома Костюшко. В 2007 году ЮНЕСКО дал 50 тысяч евро на разработку проектной документации восстановления дворца Пусловских в Коссово, расположенного в нескольких сотнях метров от музея Тадеуша Костюшко. И вот это уже третий международный грант.

По словам руководителя объединения «Фонд имени Тадеуша Костюшко» Леонида Нестерчука, сейчас идёт работа по получению финансового гранта на реконструкцию музея Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района.

 
Теги: Брест
 
 
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Грантовая служба Госдепа США выделила 15 тысяч долларов общественному культурно-историческому объединению «Фонд имени Тадеуша Костюшко» на ремонт крыши музея...
 
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