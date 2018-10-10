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У белорусов отмечается существенный рост психических расстройств

11.10.2018 18:07 — Разное | Партизан  
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Люди с психическими расстройствами в Беларуси подвергаются стигматизации и дискриминации: нередко их считают угрозой для общества и хотят, чтобы они были изолированы.

По данным ВОЗ в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. В Беларуси наблюдается рост психических расстройств 1,5 раза. За последнее десятилетие прирост числа новых больных психическими расстройствами в стране превысил 50%.

По словам главного врача Городского клинического психиатрического диспансера Минска Ирины Кононович, в вопросах статистики психических заболеваний Беларусь ничем не отличается от всего мира.

«Процент больных самым тяжелым психическим заболеванием – шизофренией в Беларуси примерно такой же, как и во всем мире, то есть менее 2%, – сказала она в комментарии «Ежедневнику». – Очень много сегодня пограничных и невротических расстройств, также депрессивных, субдепрессивных расстройств. А рост числа больных Альцгеймером, к примеру, связан с увеличением показателя продолжительности жизни».

В свою очередь, как отметила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, в Беларуси долгое время была сложившаяся система, когда люди, страдающие психическими заболеваниями, определялись только в интернатные закрытие учреждения.

«Сегодня мы добились определенного успеха в этом вопросе: наши интернаты уже достаточно открыты и готовы работать в эксперименте. Там стали иными условия, мы экспериментируем различные условия проживания: от самостоятельного до сопровождаемого проживания вне стен интерната. У нас появилась такая возможность: есть квартиры, есть деньги, предусмотренные бюджетом, чтобы работать в рамках социального государственного заказа», – добавила она.

В Беларуси должны уметь оказывать услуги пациентам с психическими расстройствами, в том числе, стационарозамещающие, уверена Романович, потому что не все эти люди должны и могут проживать в интернатных учреждениях.

По ее словам, также крайне важно, чтобы признание таких людей недееспособными было крайней мерой, а не первостепенным шагом, а вот тут уже должен меняться менталитет населения, само общество и отношение к таким больным.

Белорусское общество стигматизировано

Здесь нужно отметить, что сегодня одна из, пожалуй, ключевых проблем психиатрии в Беларуси – это стигматизация больных, считают эксперты. Иными словами, наличие психической болезни, наблюдение у психиатра становится клеймом на всю жизнь и влечет за собой дискриминацию больного.

«Сегодня многие белорусы, что скрывать, считают, что таких людей надо изолировать от общества и держаться от них как можно дальше», – заметила Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста.

То, что белорусское общество очень стигматизировано, считает и главный врач Городского клинического психиатрического диспансера города Минска.

«Возьмем хотя бы нашу «любимую» справку об отсутствии психиатрического учета, которую требуют везде и даже там, где она в принципе не нужна. Поэтому очень важная задача уменьшить стигматизацию общества на любом уровне. Нужно понимать, что люди с психическими расстройствами – это такие же люди как и все», – заявила Ирина Кононович.

«Общество наше жутко стигматизировано, на всех уровнях: от соседей до властей. Если у вашего соседа онкологическое заболевание, его все будут жалеть, а если психическое, то в этом случае звонят нам в диспансер и просят такого человека забрать хоть куда-нибудь», – отметила врач.

Как заявила Ирина Кононович, у этих предрассудков все же имеется обоснование: поскольку для тяжелых психических расстройств есть ряд социальных ограничений.

«С одной стороны, это вроде и неправильно, а с другой: хотим ли мы, к примеру, чтобы за рулем нашего транспорта сидели люди с психическими расстройствами? Ответ на этот вопрос очень неоднозначный, – сказала она.

По словам психиатра, ряд разумных ограничений, конечно, должен быть. При этом они ни в коем случае не должны касаться трудоустройства, поскольку это самая больная тема.

«Из своего опыта могу также сказать, что для пациентов важно не только медикаментозное лечение, но и какое-то сопровождение, поскольку психические расстройства, к сожалению, приводят к потере социальных связей, что принципиально важно, – сказала Кононович. – И большой плюс, что сегодня есть общественные организации, проекты наподобие Центра «Открытый дом», клуба «Открытая душа», которые могут этим пациентам оказать какую-то поддержку, куда они могут прийти просто пообщаться».

В свою очередь, как резюмировала генеральный секретарь Исландского Красного Креста Кристин Хйалмсдоттир, от психических расстройств никто в мире не застрахован и это может случиться сегодня с каждым. Она сказала, что в Исландии постепенно, но произошло изменение восприятия людей с психическими заболеваниями. Сегодня в стране данные расстройства считаются точно такими, как и все другие, их не выделяют из разряда других болезней, как, к примеру, это происходит в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Люди с психическими расстройствами в Беларуси подвергаются стигматизации и дискриминации: нередко их считают угрозой для общества и хотят, чтобы они были...
 
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