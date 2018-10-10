На вопросы - компетентно

13 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

ххх

13 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с социально-экономическим развитием района, ответит по телефону 9-11-50 председатель Ивацевичского райисполкома Александр Борисович Грицук.

Ххх

13 октября 2018 года с 10.00 до 12.00 первым заместителем начальника Ивацевичского РОВД, начальником криминальной милиции, подполковником милиции Сергеем Васильевичем Котиком по телефону 9-26-52 будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам предупреждения и раскрытия краж личного имущества граждан.

Ххх

16 октября 2018 года с 11.00 до 13.00 в Ивацевичском УЭС по адресу г. Ивацевичи, ул. Матросова, 26А выездной прием граждан проводит заместитель директора Брестского филиала РУП «Белтелеком» Андрей Сергеевич Синюк. Предварительная запись по тел. 9-12-31.