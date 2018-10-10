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Константинопольский Синод отменил действие документа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату
Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие ее томоса 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.
"Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.
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Константинопольский Синод отменил действие документа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату
Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие ее томоса 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому...
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