Константинопольский Синод отменил действие документа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие ее томоса 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

"Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.