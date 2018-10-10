В конце декабря в Беларуси пройдет заседание Совмина Союзного государства – Рапота

Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря, сообщил в четверг государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Повестка сформирована, сейчас она отправлена на согласование", - проинформировал Григорий Рапота", - сообщил Г.Рапота, слова которого приводит государственное агентство БелТА .

Г.Рапота также отметил, что повестка предстоящего заседания затрагивает актуальные направления двустороннего сотрудничества: промышленную политику, создание лучших условий для предприятий на территории друг друга, энергетику, транспорт.

По словам госсекретаря, заседание планируется провести на территории Беларуси.