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В конце декабря в Беларуси пройдет заседание Совмина Союзного государства – Рапота
Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря, сообщил в четверг государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Повестка сформирована, сейчас она отправлена на согласование", - проинформировал Григорий Рапота", - сообщил Г.Рапота, слова которого приводит государственное агентство
Г.Рапота также отметил, что повестка предстоящего заседания затрагивает актуальные направления двустороннего сотрудничества: промышленную политику, создание лучших условий для предприятий на территории друг друга, энергетику, транспорт.
По словам госсекретаря, заседание планируется провести на территории Беларуси.
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Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря, сообщил в четверг государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Повестка...
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