"Я как бы не Бог и не вижу, что нас ждет завтра". Криушенко - о встрече с Люксембургом в Лиге наций

Игорь Криушенко попал под шквал вопросов о Люксембурге в преддверии встречи с этой сборной в Лиге наций 12 октября. Она лидирует в группе с Беларусью и после двух туров имеет двухочковое преимущество перед подопечными Криушенко. А ведь год назад они уступили Люксембургу в квалификации к ЧМ-2018. Тренер на предматчевой пресс-конференции отметил прогресс соперника. Он уверен, что пока судьба его команды в ее руках.





— В последних десяти матчах сборная Люксембурга проиграла лишь дважды, а в последних четырех матчах не пропускала. Вас настораживает ход соперника?

— Любой соперник может доставить неприятности, если ты недонастроишься или неправильно подготовишься, - сказал Игорь Николаевич. - Так можно оценить любого соперника. Наша задача выйти и, невзирая на наши последние свидания с Люксембургом, добиться результата.

— Что вам позволяет лучше понять сборную Люксембурга: его матчи с Молдовой (4:0), Сан-Марино (3:0) или с Беларусью (1:0) в отборочном цикле к ЧМ-2018?

— По сравнению с прошлой нашей встречей с Люксембургом немножко обновилась команда, появились новые лица. Думаю, наиболее показательны для нас последние матчи соперника: как товарищеские, так и официальные — в Лиге наций. Для анализа скорее важны они.

— Люксембург стартовал в Лиге наций с разгрома Молдовы — 4:0. Удивлены?

— Скорее, меня удивил результат, но он не отражает содержание того матча. Да, соперник прогрессирует, что видно по игре. Мы тоже работаем и стараемся прогрессировать.

— Говоря о турнирной ситуации, насколько некомфортно вам находиться позади Люксембурга?

— Пока все в наших руках. На этой стадии турнира мы не сыграли пока ни одного матча с Люксембургом, поэтому как-то оценивать диспозицию сил строго не буду. В скоротечном турнире нужно с каждым соперником выкладываться максимально, играть на максимальный результат. Объяснять, опасаемся ли мы? Когда ты готовишься к выходу на поле, думаешь о цели. Делаешь все, чтобы ее достичь. А об остальном просто не думаешь.

— Исторически с Люксембургом Беларусь устраивает дележку очков. Ограничивает ли вас эта ситуация при выборе тактики?

— Нет. Я уже сказал, что нужно двигаться шаг за шагом. Нужно сыграть завтра, добиться в матче результата, а уже потом думать: «Что? Чего? И почем?»

С Люксембургом нам еще играть дважды. Раскладов масса, но давить текущее положение на нас не должно. Оно должно мобилизовать в хорошем смысле слова. Ребята не должны ощущать давления. Скорее, понимать, что вот момент, когда нужно выложить все, что мы можем и умеем.

— Не считаете ли вы, что сложная для Беларуси турнирная ситуация подстегивает зрительский интерес к предстоящему матчу?

— Наверное, зрительский интерес больше подстегивает игра. Если сборная будет играть, зрители придут. А что касается турнирной ситуации, то встретятся на данный момент лидеры группы. Естественно, в любом турнире это вызывает повышенный интерес, не более того. Основополагающая вещь — это игра.

— По сравнению с прошлогодним матчем с Люксембургом под вашим руководством в сборной уже нет десяти человек. А это практически полсостава. Можно ли утверждать, что та неудача подтолкнула к кардинальным кадровым изменениям?

— Мы поменяли и схему. Скажу так, когда принимали сборную, понимали, что должны пропустить через игры команды всю обойму, «подержать в руках» футболистов и только затем сделать выводы — оптимизировать и сократить численность обоймы. Сегодня мы к этому пришли.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Андрей Горбунов («Динамо» Минск), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо» Брест); защитники Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Бурко («Динамо» Минск"Шахтер", Солигорск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия); полузащитники Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо» Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук (все — БАТЭ), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо» Минск), Юрий Кендыш («Шериф», Молдова); нападающие Николай Сигневич (БАТЭ), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

— Среди трех вратарей, которые сейчас находятся на сборе, у Сергея Черника наивысший процент непробиваемости. Он номер один, верно?

— Решение по вратарям, как и по составу в целом, будет приниматься в день игры. Говорить, что кто-то сыграет, а кто-то нет, пока не буду. Просто констатирую: перед матчем взвесим все факторы и определимся.

— Почему не зовете в сборную одного из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси Евгения Шикавку?

— А что если я спрошу о том, почему на вашем портале работает этот товарищ, а не тот. Вот мой ответ.

— Как принималось решение по Шикавке? Может, голосованием тренерского штаба сборной?

— Зачем голосование? Мы смотрим матчи, в которых участвуют ребята, вот и все. На основе игр, их анализа делаем выводы. Скажу вам, что мы следим за всеми ребятами, которые побывали в сборной и кого рассматриваем в будущем. Главные критерии отбора — текущая форма футболиста, наше видение игры сборной и возможность использования сильных сторон игроков для решения задач на поле. Все объективно, считаю, с точки зрения того, как мы видим игру.

— Беспокоит ли вас форма игроков БАТЭ в сборной?

— В полном объеме последние матчи среди игроков БАТЭ провели только, наверное, Стас Драгун и Игорь Стасевич, а остальные находились в ротации. В сборной Игорь и Стас готовились в индивидуальном режиме, контролировалось их состояние. Больших опасений их функциональное состояние не вызывает.

— Егор Филипенко имеет регулярную практику в БАТЭ. Можете объяснить, почему вы отдаете предпочтение другим центральным защитникам?

— Во-первых, короткий срок подготовки к матчам, а есть такой момент, как наигрывание связей. На него практически нет времени. Кроме того, защитная линия — линия, которую нужно трогать минимально. Только в случае травмы кого-то из ребят я готов рассмотреть другого игрока. А если все идет так, как мы думали, то в таком случае делать резкие телодвижения не имеет смысла.

— Почему Игоря Шитова на сборе заменил тезка Бурко?

— Замена по позиции. Это крайние защитники, которые любят играть в атаку и способны выполнять большой объем работы, обладают неплохим ударом. Посчитали, что на данный момент Бурко — тот, кто подходит под наше видение.

— Павел Савицкий не раз попадался на нарушении режима, в прошлом году вы простили его за подобный проступок. Поясните, его отсутствие в сборной связано с еще одним инцидентом?

— Без комментарием. Не вижу смысла отвечать на этот вопрос.

— Не в том ли отличие истории Лаптева от случая с Савицким, что первый извинился?

— Вы лоббируете Савицкого в сборную? Нет? Еще раз повторю, что это решение тренерского штаба. Я же не должен говорить, почему то, почему то. Вы ведь тоже не объясняете, почему у вас кто-то работает, а кто-то не работает. Это ваш внутренний момент, а тут — наш внутренний момент. Решение есть, оно озвучено. А рассуждать о причинах и следствиях не вижу смысла.

— А с самим Савицким вы обсуждали его невызов в сборную?

— Я разговаривал с Пашей. Еще раз повторюсь: есть моменты, которые я не выношу на всеобщее обсуждение. Но, поверьте, с футболистами общаюсь. Даже с теми, кого не вызываю.

— Следите ли вы за тем, как проходят в матчи в других группах дивизиона D?

— Нет, я предпочитаю решать задачи пошагово. Нам предоставляют на просмотр все игры, которые мы запрашиваем, так что здесь никакой проблемы не вижу.

— Поддерживает ли сборную председатель федерации футбола и премьер-министр страны Сергей Румас?

— Сергей Николаевич, Сергей Вагаршакович Сафарьян, Юрий Васильевич Вергейчик были на тренировке, пожелали нам удачи. Выразили надежду, что поставленную перед нами задачу мы выполним.

— Ваши немецкие коллеги высказались о Лиге наций. Юрген Клопп «опустил» турнир, а Йоахим Лев приподнял. Что сами думаете?

— Я во время сборов в интернет не захожу, поэтому трудно что-то сказать. Возможно, с позиции клубного тренера, чьи футболисты уезжают в сборные и получают дополнительную физическую нагрузку, ситуация не очень комфортная. А вот тренер сборной выразил иную мысль.

— Что будет самым сложным завтра?

— Сложно сказать, я как бы не Бог и не вижу, что нас ждет завтра. Мы готовимся к игре, рассматриваем всевозможные варианты.

«Капский сделал очень много для белорусского футбола. А мы идем дальше, если так правильно говорить»

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич рассказал на пресс-конференции, как игроки борисовского клуба справляются с потерей Анатолий Капского, который в сентябре скоропостижно скончался на 53-м году жизни.

— Жизнь такая штука, — взял паузу Стасевич. — Проходит время… Понятно, что еще немного времени прошло, но человек все равно адаптируется к новым условиям. Нельзя жить одним днем. Нельзя жить прошлым. Нужно помнить. Анатолич сделал очень много для белорусского футбола. А мы идем дальше, если так правильно говорить. Сейчас уже более-менее все налаживается. Мы всегда будем помнить об Анатоличе, но также должны думать о своем будущем и будущем футбола.

— Игорь, а как вы себя чувствуете после недавних поражений от ПАОКа (1:4) и «Ислочи» (1:2)?

— Да, не очень приятная неделя, но это клубные дела. Все футболисты БАТЭ переключились на сборную. Наши неудачи клубные остались позади. В предстоящих матчах есть шанс реабилитироваться в личном плане, поднять моральный дух настроение победой.

— Сколько фамилий в составе соперников помните после разбора?

— Я не запоминаю фамилии соперников. Смотрим больше на игру команды. У сборной Люксембурга есть несколько приличных исполнителей, а называть фамилии не вижу смысла.

Напомним, что 8 октября сборная Беларуси по футболу приступила к учебно-тренировочному сбору по подготовке к играм против Люксембурга и Молдовы в Лиге наций, которые состоятся на минском стадионе «Динамо» 12 и 15 октября и начнутся в 21.45 по белорусскому времени.

Положение после двух туров в группе D2: Люксембург — 6 очков, Беларусь — 4 очка, Молдова — 1 очко, Сан-Марино — 0 очков.