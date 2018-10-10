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Как бывшие и нынешние руководители правительства "обменялись банками"

11.10.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Бывший премьер-министр Андрей Кобяков станет членом совета директоров Белгазпромбанка.

Как бывшие и нынешние руководители правительства "обменялись банками"
Об этом TUT.BY сообщили информированные источники. 

Недавно Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка. Он получил рекомендации от бывшего первого вице-премьера Василия Матюшевского и независимого директора белорусского «Альфа-Банка» Урала Латыпова.

«Ожидается, что Кобяков войдет в совет директоров Белгазпромбанка, который подконтролен российским акционерам. Однако там есть и госдоля», — сказали источники.

«Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,66% акций Белгазпромбанка, «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,49%, Республике Беларусь — 0,18%

Источники считают, что 57-летнего экс-премьера рано списывать со счетов. В перспективе он может получить более весомую должность.

Вероятно, Андрей Кобяков займет в совете директоров банка вакантное место независимого директора, в роли которого до недавних пор выступал Сергей Румас.


В Белгазпромбанке отказались от комментариев.

На днях Румас сменил Кобякова на посту председателя набсовета Банка развития. В большей степени замена техническая, потому что данный финансовый институт подконтролен правительству, соответственно, пост главы набсовета занимает премьер-министр. Аналогичным образом в качестве представителей государства в набсовет БР пришли новые министры экономики и финансов.

Де-факто Сергей Румас сохранит контроль над Банком развития. Поскольку предправления может быть утверждена многолетний зам Румаса Татьяна Сосновная. Она также успешно прошла спецкомиссию Нацбанка. В БР получить комментарий не удалось.

Таким образом бывший вице-премьер Василий Матюшевский, которого называли в качестве преемника Румаса в БР, может уйти руководить Банком БелВЭБ. До прихода в правительство Матюшевский возглавлял БПС-Сбербанк.

Стоит сказать, что бывший вице-премьер Анатолий Калинин пока остается председателем набсовета Белинвестбанка.

 
 
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Бывший премьер-министр Андрей Кобяков станет членом совета директоров Белгазпромбанка.
 
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