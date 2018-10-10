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Россия прекращает поставки нефти в Беларусь до конца 2019 года

11.10.2018 19:42 — Разное | Партизан  
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Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года, сообщили Рейтер несколько источников в правительстве РФ. Позже эту информацию подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

Россия прекращает поставки нефти в Беларусь до конца 2019 года
По его словам, подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива.

«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», — цитирует Новака ТАСС. При этом соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси — это продукция нефтехимических заводов.

Ранее о том что Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) сообщил Reuters. Источники агентства сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между РФ и Беларусью.


«Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта, в частности, ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин», — добавил он.

В Минэнерго РФ от комментариев Reuters отказались, переадресовав вопрос вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему отрасль. Представитель Козака Илья Джус подтвердил полный запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов с целью избежать потерь российского бюджета и уйти от серых схем. Детали объемов экспорта других нефтепродуктов он комментировать отказался.

Стоит отметить, что средства от «перетаможки» 6 млн тонн нефти будут поступать в Беларусь и в этом году, и в следующем.

В «Белнефтехиме» и пресс-службе правительства Беларуси на вопросы TUT.BY о подписанном 10 октября балансе поставок нефтепродуктов пока не ответили.

По данным агентства Argus, железнодорожные поставки нефтепродуктов из России в Беларусь в январе-августе 2018 года составили 2,38 млн тонн, что на 375 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Больше всего отгружалось мазута (860 тыс. тонн), нафты (733 тыс. тонн) и вакуумного газойля (589 тыс). В денежном выражении получилось около 1 млрд долларов.

 
 
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Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года,...
 
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