Футболиста «Крумкачоў» задержали за психотропы

Олега Дыбаля, полузащитника «Крумкачоў», задержали за незаконный оборот психотропных веществ, пишет «Трибуна». Ему теперь грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет.

Олега задержал 9 октября. Во время обыска у него нашли более 40 граммов психотропа. Уже есть результаты судебно-химической экспертизы, которую провели в госкомитете судмедэкспертиз по Минску, − это альфа-PVP. С футболистом работают следователи.

«В отношении лица Партизанским районным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части третьей статьи 328», − сообщает СК.

Комментарий ФК «Крумкачы»

«Футбольный клуб «Крумкачы» всегда негативно относится к любым формам противоправных действий. Клуб готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, если это потребуется. Однако до тех пор, пока вина не будет доказана, мы не можем говорить об участии Олега Дыбаля в том или ином правонарушении, а клуб будет оказывать поддержку футболисту», − отмечается в официальном заявлении клуба.