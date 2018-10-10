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Футболиста «Крумкачоў» задержали за психотропы

11.10.2018 19:53 — Разное | KYKY  
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Олега Дыбаля, полузащитника «Крумкачоў», задержали за незаконный оборот психотропных веществ, пишет «Трибуна». Ему теперь грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет.

Олега задержал 9 октября. Во время обыска у него нашли более 40 граммов психотропа. Уже есть результаты судебно-химической экспертизы, которую провели в госкомитете судмедэкспертиз по Минску, − это альфа-PVP. С футболистом работают следователи.

«В отношении лица Партизанским районным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части третьей статьи 328», − сообщает СК.

Комментарий ФК «Крумкачы»

«Футбольный клуб «Крумкачы» всегда негативно относится к любым формам противоправных действий. Клуб готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, если это потребуется. Однако до тех пор, пока вина не будет доказана, мы не можем говорить об участии Олега Дыбаля в том или ином правонарушении, а клуб будет оказывать поддержку футболисту», − отмечается в официальном заявлении клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Олега Дыбаля, полузащитника «Крумкачоў», задержали за незаконный оборот психотропных веществ, пишет «Трибуна». Ему теперь грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет....
 
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