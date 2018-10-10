Установлен водитель, который в Кобрине сбил женщину и увёз

09.10.2018 в 17.26 часов в дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе ул.Дзержинского автомобиль марки «Пежо» сбил женщину и увез её в сторону центра города.



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При проверки информации было установлено, что сообщений об оказании медицинской помощи женщине после ДТП из УЗ «Кобринская центральная районная больница»в Кобринский РОВД не поступало. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий факт ДТП был установлен, также был установлен водитель совершивший наезд на женщину-пешехода.

По предварительной информации: 09 октября в 16 часов 49 минут 62-летний житель г. Кобрина, управляя автомобилем марки «Пежо», при выезде с ул.Гастелло на ул.Дзержинского, при совершении маневра левого поворота, допустил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 35-летнюю местную жительницу.

После чего, водитель посадил пострадавшую в свой автомобиль и уехал с мета ДТП.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, с которыми обратилась в приемное отделение УЗ «Кобринская ЦРБ», при этом она скрыла факт ДТП, заявив о бытовой травме.

По данному факту проводится проверка.