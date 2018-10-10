ГАИ предупреждает о заторах в Бресте и предлагает выбирать альтернативные маршруты

Внимание! С целью избежания заторов на дорогах Бреста ГАИ настоятельно рекомендует использовать альтернативные маршруты движения! Уважаемые участники дорожного движения!



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В настоящее время проходит реконструкция Кобринского моста и производятся ремонтные работы железнодорожного переезда на улицах Фортечная-Шоссейная и многим автомобилистам это приносит дискомфорт.



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В утреннее и вечернее время, вблизи ремонтируемых участков дорог образуются заторы. ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут движения и использовать альтернативные улицы, в целях избежания заторов. Объезд возможен по бульвару Шевченко через набережную Франциска Скорины на улицу Спокойную за бывшим таксопарком.



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Еще один вариант объезда - по улицам Сикорского и Пушкинской. Также максимально используйте маршрут движения улица Зубачева (Берестейский мост) - Варшавское шоссе.