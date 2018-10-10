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Выездное заседание ГАИ: "нетрезвое" вождение закончилось для механизатора лишением прав и штрафом
11.10.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО «Молотковичи», расположенном на территории Пинского района, в присутствии руководителей хозяйства и работников АПК, прошло выездное заседание ОГАИ Пинского РОВД.
На заседании рассматривался административный материал в отношении 43-летнего жителя аг.Молотковичи, механизатора предприятия. Данный гражданин, находясь на рабочем месте, 30.09.2018 в 09.10 часов в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором марки "Беларусь", но был задержан инспектором ОГАИ Пинского РОВД. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе тракториста - 3,1 промилле алкоголя ( и это в 09.10 часов утра!!!).
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В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО...
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