В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО «Молотковичи», расположенном на территории Пинского района, в присутствии руководителей хозяйства и работников АПК, прошло выездное заседание ОГАИ Пинского РОВД.



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На заседании рассматривался административный материал в отношении 43-летнего жителя аг.Молотковичи, механизатора предприятия. Данный гражданин, находясь на рабочем месте, 30.09.2018 в 09.10 часов в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором марки "Беларусь", но был задержан инспектором ОГАИ Пинского РОВД. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе тракториста - 3,1 промилле алкоголя ( и это в 09.10 часов утра!!!).



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Также рассмотрен административный материал в отношении главного агронома данного хозяйства - 35-летнего местного жителя, выпустившего на линию водителя трактора без прохождения медицинского освидетельствования. По итогам рассмотрения административных материалов тракторист подвергнут денежному штрафу в размере 55 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Главный агроном - денежному штрафу в размере 8 БВ.