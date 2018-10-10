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Mazda CX-5 получила мотор, которого ей очень не хватало
Японская компания провела модернизацию
Итак, вслед за старшим SUV CX-9 и Mazda 6 кроссовер получил бензиновый турбомотор объемом 2,5 л, развивающий 230 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента и сопрягающийся с 6-ступенчатым «автоматом». Также CX-5 обзавелся модернизированной системой G-Vectoring Control, корректирующей крутящий момент для улучшения сцепления колес при прохождении поворотов. Новая версия электронного помощника, получившая приставку Plus в обозначении, теперь срабатывает и на выходе из поворота, когда руль возвращается к нулевой отметке.
Система автоторможения теперь — с функцией обнаружения пешеходов ночью, в салоне появился новый блок управления климат-контролем. Гамма доступных комплектаций расширена за счет нового топового варианта исполнения Exclusive Mode: для обивки сидений (передние кресла — с вентиляцией) тут используется кожа наппа, в отделке интерьера применены натуральное дерево, а в списке оснащения есть окружающая диодная подсветка, безрамочное салонное зеркало и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.
Пока все эти обновки доступны для покупателей CX-5 на родном японском рынке. О сроках появления кроссовера нового модельного года на рынке ТС пока ничего не сообщается.
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После плановой модернизации "паркетник" Mazda CX-5 получил турбомотор мощностью 230 лошадиных сил. Кроме этого, автомобиль может похвастаться богатой комплектацией...
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