Mazda CX-5 получила мотор, которого ей очень не хватало

Японская компания провела модернизацию второго поколения «паркетника» CX-5 , который кроме турбодвигателя 2.5 получил новый самый роскошный вариант исполнения и некоторые технические новшества.





Итак, вслед за старшим SUV CX-9 и Mazda 6 кроссовер получил бензиновый турбомотор объемом 2,5 л, развивающий 230 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента и сопрягающийся с 6-ступенчатым «автоматом». Также CX-5 обзавелся модернизированной системой G-Vectoring Control, корректирующей крутящий момент для улучшения сцепления колес при прохождении поворотов. Новая версия электронного помощника, получившая приставку Plus в обозначении, теперь срабатывает и на выходе из поворота, когда руль возвращается к нулевой отметке.





Система автоторможения теперь — с функцией обнаружения пешеходов ночью, в салоне появился новый блок управления климат-контролем. Гамма доступных комплектаций расширена за счет нового топового варианта исполнения Exclusive Mode: для обивки сидений (передние кресла — с вентиляцией) тут используется кожа наппа, в отделке интерьера применены натуральное дерево, а в списке оснащения есть окружающая диодная подсветка, безрамочное салонное зеркало и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Пока все эти обновки доступны для покупателей CX-5 на родном японском рынке. О сроках появления кроссовера нового модельного года на рынке ТС пока ничего не сообщается.